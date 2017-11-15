15 ноября 1992 года: на оккупированной территории пропадают люди

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

По оперативной сводке Министерства обороны Абхазии от 15 ноября 1992 года по направлению Эшера — Сухум по всей линии фронта продолжаются интенсивные перестрелки.

"Грузинская сторона применяет установки БМ 21"Град" в близлежащих населенных пунктах имеются значительные разрушения", — говорится в сводке.

В направлении Очамчыра — Ткуарчал партизанские соединения ведут бои с грузинскими оккупационными войсками по линии от села Адзюбжа до села Бедия. Правительственные войска Грузии понесли потери в живой силе и технике, убито 12 человек, подбиты один танк и одна

БМП", — отмечается в оперативной сводке Министерства обороны.

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