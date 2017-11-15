18:52 15 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Денис Гулария

Денис Гулария назначен председателем Пенсионного фонда Абхазии

© Фото: личный архив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
178 0 0

На посту председателя Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария сменил Руслана Аджба, работавшего на этой должности с 2015 года.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Распоряжением Кабинета Министров Денис Гулария назначен председателем Пенсионного фонда Республики Абхазия на заседании в среду 15 ноября.

Премьер-министр Беслан Барциц подчеркнул, что на посту заместителя Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария показал себя с лучшей стороны.

Денис Гулария занимал должность заместителя председателя пенсионного Фонда Абхазии с 2012 года.

Гулария Денис Тониевич родился 3 сентября 1980 года в селе Ачандара Гудаутского района, в 1998 году окончил Ачандарскую среднюю школу.

В 1999 — 2006 годы служил в органах внутренних дел Республики Башкортостан. В 2003 году окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности "Борьба с экономической преступностью".

С мая по декабрь 2007 года работал в ООО "Волкодав-охрана" начальником охраны. С апреля по ноябрь 2008 года — заместитель генерального директора по безопасности ОАО "Промтехстрой". С декабря 2008 по июнь 2009 года – заместитель директора по безопасности ООО ЖБЗ-З "Промтехстрой". С июля 2009 года — по апрель 2011 года — директор охранного агентства "Уфа". Женат, воспитывает сына.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • ВС Южной Осетии
    Суд идет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.

  • Здание министерства обороны Азербайджанской Республики, фото из архива
    Игра в войну

    В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.

  • Акция протеста студентов о принятии решения об отсрочке парламентом РА
    Ни шагу назад!

    Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.

  • Жилые дома в Париже, архивное фото
    Не мы это!

    Глава МИД Казахстана прокомментировал информацию о покупке представителем правительства квартиры в Париже за 65 миллионов евро.

  • Продажа MegaСom в КР
    Торг здесь неуместен!

    Кыргызстан прекратил переговоры с российским предпринимателем о купле-продаже одного из крупнейших сотовых операторов республики.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Миротворческая Беларусь

    Беларусь готова направить миротворческий контингент в юго-восточные регионы Украины, если это будет признано приемлемым заинтересованными сторонами.

  • Район Skanste, новостройки, недвижимость
    Нажиться на старости

    Латвия может заработать на пенсиях соотечественников, которые уехали на заработки за границу и вернулись домой после выхода на пенсию.

  • Репродукция картины Валерия Балабанова Трагедия
    Сам себе прокурор

    Новая мода входит в силу в Литве – доносить на себя самого, особенно, если человек имел контакт с гражданами России или российским СМИ.

  • Парламент
    Языковой вопрос

    Дебаты по переименованию государственного языка с молдавского на румынский в парламенте Молдовы начались еще до слушаний в рамках пленарного заседания.

  • Флаги Ирана и Таджикистана, архивное фото
    ПИВТ преткновения

    Таджикистан и Иран положили начало улучшению двусторонних отношений, испортившихся из-за Партии исламского возрождения Таджикистана.

  • Иностранные рабочие
    Узбекский миллион

    В России по состоянию на 1 октября 2017 года 925 тысяч граждан Узбекистана работают по трудовому патенту.

  • Портфель
    Даешь инфляцию!

    Зарплаты чиновников и парламентариев Эстонии привяжут к инфляции – чем выше будут расти цены, тем больше государственные служащие будут получать.

  • ВС Южной Осетии
    Суд идет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.

  • Здание министерства обороны Азербайджанской Республики, фото из архива
    Игра в войну

    В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.

  • Акция протеста студентов о принятии решения об отсрочке парламентом РА
    Ни шагу назад!

    Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Модели сидят на новом спортивном автомобиле Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster
Роскошные новинки Международного автосалона в Дубае
Первый в мире суперкар из титана показали на автосалоне Dubai Motor Show.
Первый в мире суперкар из титана показали на автосалоне Dubai Motor Show
Что надо знать о сахарном диабете
Что надо знать о сахарном диабете

Соцсети

Sputnikabkhazia