Денис Гулария назначен председателем Пенсионного фонда Абхазии

На посту председателя Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария сменил Руслана Аджба, работавшего на этой должности с 2015 года.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Распоряжением Кабинета Министров Денис Гулария назначен председателем Пенсионного фонда Республики Абхазия на заседании в среду 15 ноября.

Премьер-министр Беслан Барциц подчеркнул, что на посту заместителя Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария показал себя с лучшей стороны.

Денис Гулария занимал должность заместителя председателя пенсионного Фонда Абхазии с 2012 года.

Гулария Денис Тониевич родился 3 сентября 1980 года в селе Ачандара Гудаутского района, в 1998 году окончил Ачандарскую среднюю школу.

В 1999 — 2006 годы служил в органах внутренних дел Республики Башкортостан. В 2003 году окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности "Борьба с экономической преступностью".

С мая по декабрь 2007 года работал в ООО "Волкодав-охрана" начальником охраны. С апреля по ноябрь 2008 года — заместитель генерального директора по безопасности ОАО "Промтехстрой". С декабря 2008 по июнь 2009 года – заместитель директора по безопасности ООО ЖБЗ-З "Промтехстрой". С июля 2009 года — по апрель 2011 года — директор охранного агентства "Уфа". Женат, воспитывает сына.