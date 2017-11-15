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Архивное фото.

Инвалидам первой группы в Абхазии увеличат пособие с 2018 года

© Sputnik. Тарас Литвиненко
В Абхазии
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19801

Заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось в среду 15 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выплаты инвалидам первой группы увеличатся с 2018 года на 10 тысяч рублей, сказал премьер-министр Абхазии Беслан Барциц на заседании Кабинета Министров в среду 15 ноября.

Он напомнил, что на сегодня ежемесячные выплаты инвалидам первой группы в Абхазии составляют 10 тысяч рублей. Таким образом, увеличение произойдет в два раза.

Премьер-министр подчеркнул, что в бюджете на 2018 год предусмотрены расходы на эти цели.

По словам Беслана Барциц, в бюджете на следующий год предусмотрено увеличение выплат и по другим социально важным направлениям.

Кабинет Министров Абхазии на заседании 15 ноября рассмотрел бюджет на 2018 год.




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