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Дмитрий Сериков

Кабмин Абхазии принял бюджет на 2018 год

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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По проекту главного финансового плана Абхазии на 2018 год, доходы в госказну составят 9 миллиардов 500 миллионов рублей.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии на заседании в среду 15 ноября принял Государственный бюджет республики на 2018 год.

Представил главный финансовый документ страны вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Дмитрий Сериков.

"В соответствии с проектом закона о бюджете Абхазии на 2018 год, государственный бюджет Республики Абхазия планирует пополниться порядка 9 миллиардами 500 миллионами рублей, расход государственного бюджета составит 9 миллиардов 602 миллиона рублей. Соответственно, дефицит государственного бюджета на 2018 год ожидается на уровне порядка 100 миллионов рублей", — сообщил Сериков.

Дотации местных бюджетов сформированы из объемов достаточных для обеспечения их сбалансированности за исключением бюджета Сухумского района, отметил он.

"Преимущественно, все дотации, которые предусмотрены в республиканском бюджете, будут направлены на поддержку местных бюджетов, также на финансирование заработной платы в бюджетной сфере, таких как сфера образования, здравоохранение и культура. Планируется, что объем дотаций в 2018 году составит порядка 640 миллионов рублей", — подчеркнул Дмитрий Сериков.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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В 2018 году доход Госбюджета по сравнению с 2017 годом уменьшится на общую сумму в 656,5 миллионов рублей, при этом доля собственных доходов сократится на 231 миллион рублей.

"Остаточная разница в размере 424 миллионов снижается за счет понижения объемов финансовой помощи со стороны Российской Федерации. В бюджете 2017 года собственные доходы консолидированного государственного бюджета составляли по плану 5 миллиардов 441 миллионов рублей, в 2018 году планируется на уровне 5 миллиардов 209 миллионов рублей", — отметил он.

Помощь со стороны России в 2017 году составляла 4 миллиарда 716 миллионов рублей, а на 2018 год планируется на уровне 4 миллиардов 292 миллионов рублей.

"Расходы государственного бюджета по сравнению с 2017 годом снижаются на общую сумму 589 миллионов рублей, при этом надо сказать, что львиная доля снижения расходов приходится в части Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия", — рассказал Дмитрий Сериков.

Доходы республиканского бюджета планируются на уровне 7 миллиардов 432 миллионов рублей, расходы — 7 миллиардов 527 миллионов рублей, дефицит составит около 95 миллионов рублей, отметил вице-премьер.

"В качестве источника финансирования дефицита предполагается привлечение кредитов Национального Банка Республики Абхазия — до 150 миллионов в годовом исчислении по ставке не более 6% годовых, а также возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее юридическим и физическим лицам за предыдущие 10-12 лет", — подчеркнул он.

После принятия Кабинетом Министров бюджета на 2018 год он должен быть одобрен Парламентом республики.




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