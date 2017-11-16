Российский биометрический загранпаспорт можно получить в Абхазии

Российский биометрический загранпаспорт значительно упрощает процедуру получения виз в большинство стран, в том числе и в зоны Шенгенского соглашения.

СУХУМ, 16 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Посольство России в Абхазии оформляет документы на получение российского биометрического паспорта, сообщил корреспонденту Sputnik третий секретарь посольства России Турал Джавадов.

"Посольство России в Абхазии рекомендует подавать заявление на получение российского биометрического паспорта, потому что это имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным заграничным паспортом", — сказал он.

С российским биометрическим паспортом, как рассказал Джавадов, значительно упрощается процедура получения виз в большинство стран, в том числе и в зону Шенгенского соглашения.

Преимущество паспорта нового поколения в наличие микрочипа, где хранятся данные о владельце.

"Биометрический паспорт отличается от обычного загранпаспорта тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта и так далее. Стандарты предусматривают возможность хранения в микросхеме специальной биометрической информации, например, рисунок радужной оболочки глаза или отпечатков пальцев", — поясняет Джавадов.

Такой документ облегчает прохождение границы во многих странах.

"На пунктах пограничного контроля большинства стран установлено оборудование, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пересекающем границу", — отметил третий секретарь посольства.

Кроме того, загранпаспорта нового поколения выдаются сроком на 10 лет, тогда как обычные – на пять.

Для получения биометрического паспорта нужно явиться в посольство России в Абхазии с паспортом гражданина России, паспортом гражданина Абхазии, свидетельством о рождении, свидетельством о браке (если фамилия менялась) и трудовой книжкой.

Фотографирование и заполнение анкеты происходит в консульском отделе посольства. Для получения российского загранпаспорта нужно оплатить консульский сбор в кассе в Сухуме на ул. Званба, д. 9. Биометрический паспорт детям до 14 лет обойдется в 2600 рублей, для взрослых – 5200 рублей. Срок оформления – до трех месяцев. Получить биометрический паспорт можно и при наличии действующего простого российского загранпаспорта.