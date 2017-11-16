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Леопард пойманный в селе Лыхны

Питомца Путина поймали в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (6)
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Ученые предполагают, что пойманный в абхазском селе Лыхны леопард может быть одним из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов. Программу восстановления популяции леопардов на Кавказе курировал лично президент России Владимир Путин.

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik, Бадрак Авидзба. В центре села Лыхны вечером 15 ноября был пойман леопард, сказал корреспонденту Sputnik директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

"Это уникальное явление и необычнейший факт, надо сказать, к чести организаторов его поимки, он был пойман неповрежденным в клетку. В клетке была приманка в виде курицы", — добавил он.

По словам Дбар, леопарда в селе заметили около недели назад вблизи дома жителя Вадима Хинтба.

Леопард, пойманный в Лыхны
Леопард, пойманный в Лыхны

"Он решил поймать его, для этого изготовил клетку, в которую он попался. Это сообщение сразу попало в Сочи в центр разведения и акклиматизации леопардов, программой восстановления леопардов на Кавказе занимается Сочинский национальный парк, и выпуск производится в Кавказский биосферный заповедник", — отмечает ученый.

В Сочи было сообщено о том, что в Абхазии был пойман леопард, рассказал Роман Дбар.

"Так как программа восстановления леопардов патронируется на самом высоком уровне, сразу было доложено вице-премьеру России Александру Хлопонину, и сегодня утром уже из Москвы вылетает группа ветеринаров и специалистов, которая прибудет в Абхазию с единственной миссией, осмотреть зверя, убедиться, что это один из леопардов, выпущенных в Кавказский биосферный заповедник", — отметил Роман Дбар.

Леопард не захотел оставаться в горах, а спустился к людям, по мнению ученого, это можно объяснить тем, что он был выращен в неволе.

Переднеазиатский подвид леопарда обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана, однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. На Кавказе переднеазиатский леопард когда-то занимал практически все горные территории до высот около четырех тысяч метров, а также обитал в пойменных лесах крупных рек.

Данный подвид леопарда включен в Красную книгу России и в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Общая популяция переднеазиатского леопарда в целом составляет одну тысячу особей в дикой природе во всем мире: хищники живут в Иране, Афганистане, Туркмении и ряде других стран. В настоящее время на российском Кавказе переднеазиатского леопарда встречают в природе лишь раз в пять-семь лет, когда туда заходят одиночные особи этого подвида.

Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году президентом России Владимиром Путиным и лично им курировалась. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Программа восстановления популяции леопарда на Кавказе рассчитана примерно на 20 лет. За это время специалистам предстоит выпустить в дикую природу минимум 20-30 особей. В целом для восстановления популяции необходимо около 50 взрослых особей и 20 котят.

В июле 2016 года в горах Кавказского государственного биосферного заповедника были впервые выпущены три переднеазиатских леопарда, появившихся на свет в рамках этой программы. После этого задачей программы по реинтродукции стало создание условий для дальнейшего успешного разведения и адаптации молодых леопардов, организация мониторинга, проведение разъяснительной работы с местным населением с целью предотвращения возможных в будущем конфликтных ситуаций между леопардами и людьми.

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Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (6)



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