Ученые не исключают, что леопард, пойманный в Лыхны, вырос в Сочи

Житель села Лыхны поймал леопарда вечером 15 ноября, для этого он изготовил специальную клетку-ловушку, куда посадил в качестве приманки курицу.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Амра Амичба, Бадрак Авидзба. По предварительному визуальному осмотру, пойманный в селе Лыхны леопард — возможно, один из трех зверей, выпущенных в лес в 2016 году, сказал корреспонденту Sputnik директор Кавказского природного биосферного заповедника Сергей Шевелев.

"Точно смогу сказать только через три дня, когда придут ответы по анализу крови. Ошейника, который ему закрепили, прежде чем выпустить на волю, на нем нет", — добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Специалисты Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда в Сочи приехали в село Лыхны

Российские специалисты переложили леопарда в транспортировочную клетку, предварительно усыпив, и временно перевезли во двор местного жителя, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард в Лыхны

Житель села Лыхны Вадим Хинтба поймал леопарда вечером 15 ноября в ловушку, которую он соорудил за один день из подручных средств. Приманкой стала курица.

Ученые предполагают, что леопард подошел близко к людским жилищам, так как был выращен в неволе.

Программу восстановления популяции леопардов на Кавказе курировал лично президент России Владимир Путин.

Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году президентом России Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.