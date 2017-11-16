Глава села Лыхны: пойманного в Абхазии леопарда увезут в Россию

Житель села Лыхны поймал леопарда вечером 15 ноября, для этого он изготовил специальную клетку-ловушку, куда посадил в качестве приманки курицу.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Амра Амичба, Бадрак Авидзба. Глава администрации села Лыхны Джансух Чкотуа сообщил корреспонденту Sputnik, что российские специалисты опознали пойманного жителем села леопарда, и хищник будет вывезен в Кавказский заповедник.

Житель села Лыхны Вадим Хинтба поймал леопарда вечером 15 ноября в ловушку, которую он соорудил за один день из подручных средств. Приманкой стала курица.

Ученые предполагают, что леопард подошел близко к человеческому жилью, так как был выращен в неволе.

Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году президентом России Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.