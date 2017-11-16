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Пресс-конференция о концерте Джазовые встречи

"Джазовая встреча" Тамары Вороновой и Сергея Манукяна пройдет в РУСДРАМе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На пресс-конференции в Sputnik Тамара Воронова и Сергей Манукян экспромтом сыграли джаз.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пресс-конференция в Sputnik о концерте "Джазовая встреча" с самого начала обещала быть необычной. Джазовая певица Тамара Воронова и исполнитель на клавишных инструментах с неким легким азартом рассказывали о предстоящем выступлении на сцене РУСДРАМа. Сначала о концерте решила проинформировать организатор Тамара Воронова. 

Саксофон
CC0
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"Концерт пройдет уже сегодня вечером в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера. Начинается в 19 часов. Программа, думаю, будет очень интересная для абхазского зрителя. Будет джаз, будет блюз, будут приятные сюрпризы. Настроение боевое", – с загадочной улыбкой начала Тамара Воронова.

Краем глаза взглянув на другого гостя пресс-центра Сергея Манукяна, Воронова решила рассказать о своем друге, который так же, как и она, будет услаждать слух абхазского зрителя. 

"На джазовый концерт я решила пригласить исполнителя на клавишных и ударных инструментах, мастера инструментального вокала Сергея Манукяна. Для меня Сергей всегда был одним из лучших российских исполнителей инструменталистов, вокалистов, который может очень многое сказать от себя. Он оригинален. Когда я стала думать, кого пригласить в Абхазию, то поняла, что Сергей Манукян – самое то, что нужно", — призналась Воронова. 

Саксафон
CC0 / Unsplash
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После Вороновой наступила очередь, как сказала джазовая музыкантша, гостя Абхазии Сергея Манукяна. Свою речь о концерте Сергей начал с постукивания пальцами по столу. Из слов Манукяна стало известно, что он не впервые в Абхазии. 

"Я уже несколько лет подряд приезжаю в Абхазию. В этот раз буду петь. Еще в 40-х стало понятно, что проводить джазовые концерты можно и на большой сцене. В театре всегда хорошо играть джаз. В любом театре, где бы я ни играл, а я играл во многих драмтеатрах мира, обстановка всегда очень хорошая. Театральная "академическая" публика воспринимает джаз как один из высоких видов искусства", — отметил Манукян.

В течение всей пресс-конференции было видно, что Тамаре Вороновой и Сергею Манукяну уже не терпится сыграть джаз. В конце общения с журналистами Манукян легким постукиванием пальцев по столу, словно по клавишам, задал ритм джазовой композиции. Через мгновение Тамара Воронова присоединилась и исполнила экспромт. Финал они уже пели в два голоса.

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Пресс-конференция о концерте "Джазовые встречи"



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