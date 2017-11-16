16 ноября 1992 года: грузины обстреляли из артиллерии село Эшера

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Министерства обороны Республики Абхазии от 16 ноября 1992 года по направлению Эшера-Сухум грузинские войска начали обстрел позиции абхазских вооруженных сил и населенных пунктов села Эшера.

"По направлению Очамчыра-Ткуарчал в течение суток боевых столкновений противоборствующих сил не было", — говорится в оперативной сводке.

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