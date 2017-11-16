Первые "Большие гастроли" РУСДРАМа: восторг и проблемы

О том, как прошли первые гастроли РУСДРАМа в рамках проекта "Большие гастроли", и какие впечатления работники театра привезли из турне, рассказали в беседе на радио Sputnik директор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба и его администратор Дэниел Яковиди.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

РУСДРАМа вернулся в Сухум после проекта Министерства культуры России "Больших гастролей". Актеры театра выступали в двух городах России: Пятигорске и Элисте. Перед российским зрителем были представлены спектакли "Ревизор" и "Братец кролик & братец Лис".

© Sputnik / Илона Хварцкия Хинтба о гастролях РУСДРАМа в Пятигорске: зрители такого не видели

"Мы конечно довольны тем, что выехали на столь масштабные гастроли. Такое происходит впервые в истории нашего театра. Это были абсолютно полноценные показы наших спектаклей. Мы повезли туда все: и декорации, и костюмы, и реквизит, и актеров, и весь художественный и обслуживающий персонал. Оба спектакля были показаны в Пятигорске и Элисте в том виде, в каком уже видел и еще сможет увидеть зритель РУСДРАМа. В каждом городе представили оба спектакля. Везде были полные залы. Зритель принимал спектакли на "ура". Аплодисменты, овации. Мы безусловно очень воодушевлены", – поделился впечатлениями от гастролей директор театра Ираклий Хинтба.

По его словам, гастроли РУСДРАМа прошли на высоком уровне, зрители принимали спектакли абхазского театра с упоением.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ираклий Хинтба о гастролях РУСДРАМа в Пятигорске: дети трепетали

"В Элисте не только зритель нас принимал, но и театр. Как будто мы их родные люди, которые приехали спустя столько-то лет. Такого приема мы еще никогда не встречали. Мы, конечно, благодарны элистинским коллегам за это", — сказал Хинтба.

Спектакли РУСДРАМа высоко оценили не только зрители, но и театральные критики.

"И в Пятигорске, и в Элисте после спектаклей специалисты подходили и отмечали очень высокий уровень того, что мы им показали. И, конечно, было очень много публикации в СМИ. Огромное количество положительных откликов", — констатировал Ираклий Хинтба.

Хоть спектакли были представлены на высоком уровне, но, как рассказал администратор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера, были свои сложности в организации гастролей.

"Очень тяжело перевозить декорации и реквизит через границу, потому что это огромная документация. Каждую декорацию и каждый реквизит нужно фотографировать, собирать и перевозить через границу. В Пятигорске у нас не было проблем с декорациями, но у нас были кое-какие проблемы по свету. В нашем театре свет не такой уж простой", — пояснил Дэниел Яковиди.

Однако, несмотря на все сложности и проблемы, РУСДРАМ преодолел все барьеры. По мнению руководства РУСДРАМа, гастроли прошли успешно, и заслугу в этом они видят в сплоченной работе и актеров, и администрации театра.

"Весь коллектив помогал в разборке и сборке декорации. Это был первый наш такой опыт. Мы решили все друг другу помочь. И вот, мы справились", — сказал администратор РУСДРАМа.

По мнению Ираклия Хинтба, для первого раза театр хорошо справился с поставленной задачей.

"Каждый старался помочь общему делу. Гастроли показали, что это достойный коллектив, который не посрамит чести страны и за ее пределами. Такой грандиозный проект был просто немыслим несколько лет назад. Открытость театра – залог успеха, когда постоянно сидишь на месте и варишься в собственном соку, то получается уже пародия на самого себя. Не надо ничего бояться. Если ты уверен в себе, то все получится и ты будешь двигаться вперед", — отметил он.

Говоря о будущем, руководство театра сказали, что пока грандиозных планов нет. Однако любое приглашение, как отметил Яковиди, будет большим опытом для актеров.

"Но, мы точно знаем, что в следующем году мы снова будем участниками проекта "Большие гастроли", так как мы показали себя достойно. Я думаю, что это будут уже большие города, большие театры. И мы готовы уже к этому. У нас есть опыт", — резюмировал Ираклий Хинтба.

Русский драматический театр имени Фазиля Искандера в рамках проекта "Больших гастролей" Министерства культуры Российской Федерации впервые за историю театра выехал с гастролями в Россию.