Курочка убита, леопард уехал, или один день абхазского села Лыхны

Переднеазиатский леопард пойман в Абхазии - резонансный и уникальный случай в новейшей истории Абхазии. С раннего утра в село Лыхны потянулись жители окрестных сел и, конечно же, журналисты, прознавшие об удивительном "улове" Вадима Хинтба.

Sputnik, Амра Амичба.

Найти место, где живет Вадим Хинтба, оказалось нетрудно. Вереница машин, припаркованных на обочине, и самодельный шлагбаум из уложенной на бок лестницы давали понять, что неподалеку творится что-то необычное.

На приусадебном участке, недалеко от дома семьи Хинтба, и была установлена самодельная клетка-ловушка, которая стала в этот четверг объектом паломничества.

"Накануне в девять часов вечера я услышал крики моей курицы, понял, что звуки доносятся из ловушки. Пришел, вижу, леопард и курица сидят в клетке", — сказал Вадим Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард, пойманный в селе Лыхны

На вопрос о том, ожидал ли он поймать в ловушку именно леопарда, житель села говорит, что в третий раз, когда зверь близко подбирался к жилищу, разглядел окраску.

"Я понял, кто это может быть, но не верил своим глазам, до вчерашнего вечера", — признался Вадим Хинтба.

В половине десятого утра здесь уже стояли около 30 зевак с телефонами. По словам Вадима Хинтба, он ограничил подступы к клетке во избежание чрезвычайных происшествий. На расстоянии 15 метров еще одна преграда – из длинной ореховой толстой палки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Жители села собравшиеся посмотреть на леопарда

"Когда мы утром подошли, чтобы как-то укрепить клетку, леопард проявил агрессию, встал на дыбы и бросился навстречу. Благо железную сетку я крепко приварил", — не без гордости говорит он.

Самодельную клетку-ловушку житель села смастерил за день накануне, помогали соседи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард в селе Лыхны

"Я посмотрел в интернете, как ее сделать, но очень мудрено все там было расписано. Мы так, по-простому, по-абхазски, соорудили ловушку – угольники приварил друг к другу и два слоя железной сетки приделал", — объясняет он.

Уже полтора месяца как лыхненцы недосчитывались своих кур, индюшек, пропало даже шесть кошек у сельчан. Как рассказывает Тата Сангулия, не так давно она услышала необычный рык.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард, пойманный в селе Лыхны

"Я тогда сразу сказала, что он принадлежит какому-то большому, серьезному зверю. Племянницы посоветовали обратиться к Ануа (абхазский психиатр – ред.), — смеется Тата. – Одна мне вообще сказала, что это наша корова так дышит. Но вот, поглядите теперь, кто был прав?"

Между тем желающих посмотреть своими глазами на живого леопарда становилось все больше, и каждый норовил подойти поближе. Тут уже по долгу службы вызвалась навести порядок замдиректора Рицинского парка Инга Тания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард, пойманный в селе Лыхны

"Пожалуйста, не заходите за ограждение. Вы же видите, он становится агрессивным, а клетка, возможно, недостаточно прочна для такого зверя. Вырвется и убежит. А к нам уже из Москвы вылетели российские специалисты, чтобы выяснить, тот ли это леопард, который был выпущен на волю в 2016 году", — сказала она.

Из толпы послышался вопрос пожилой женщины, а в чем необходимость была выпускать диких животных на волю. Ученый объяснила, что популяция переднеазиатского леопарда сокращается, а в Абхазии ее и вовсе более семидесяти лет как не обнаруживали.

Из пришедших понаблюдать за леопардом всех умиляло равнодушие хищника к своей приманке. Черная шустрая курица бесцеремонно прыгала по клетке и по своему "сокамернику" в то время, когда леопард хищным взглядом разглядывал зрителей за клеткой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард, пойманный в селе Лыхны

И почти всех интересовал вопрос, почему леопард не съел курицу ни когда попал в клетку, ни сейчас, когда уже прошло немало часов с момента последнего "обеда".

Ощущалось некое равнодушие к судьбе домашней птицы, все внимание было приковано к повадкам диковинного для жителей Абхазии хищника.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард в селе Лыхны

"Приехали, приехали", — пронеслось среди толпы. Уже к обеду в Лыхны прибыли сотрудники Кавказского природного биосферного заповедника во главе с директором Сергеем Шевелевым.

© Sputnik / Томас Тхайцук Специалисты Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда в селе Лыхны

Директор заповедника поблагодарил Вадима Хинтба и сельчан за то, что они не причинили вреда леопарду, несмотря на то, что дикий зверь нанес урон их живности.

Чтобы выяснить происхождение леопарда и идентифицировать его, специалисты выстрелили в него дротиками со снотворным несколько раз, так как с первого раза попасть через сетку у стрелка не получилось. И вот тут случилось неизбежное: обозленный леопард так сильно цапнул лапой курицу и отбросил ее, что она так и осталась лежать, трепыхаясь в ожидании своего конца.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард в селе Лыхны

Через минут пять рядом с ней уже лежал и сам леопард, правда, в отличие от курицы он спал глубоким сном.

© Sputnik / Томас Тхайцук Специалисты Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда в Сочи приехали в село Лыхны

Российские специалисты вместе с лыхненцами вытащили дикое животное из самодельной ловушки, после визуального осмотра Сергей Шевелев заметил, что, возможно, леопард тот самый, который был отпущен на волю в 2016 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук Специалисты Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда в Сочи приехали в село Лыхны

"Точнее мы сможем сказать только через три дня. Мы взяли кровь, отправим в лабораторию и выясним", — сказал он.

Переложив зверя в специальную клетку для транспортировки, специалисты дождались, пока леопард отойдет от снотворного, затем его погрузили на кузов машины.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард в Лыхны

Но Вадим Хинтба не отпустил гостей просто так, как водится в абхазском традиционном селе, пригласил их в дом за стол, накрытый национальными яствами.

Вот так закончился для всех — и курочки, и леопарда, и лыхненцев — этот неожиданный "визит" редкого хищника в Абхазию.