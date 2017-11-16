Курочка убита, леопард уехал, или один день абхазского села Лыхны

Sputnik, Амра Амичба.
Найти место, где живет Вадим Хинтба, оказалось нетрудно. Вереница машин, припаркованных на обочине, и самодельный шлагбаум из уложенной на бок лестницы давали понять, что неподалеку творится что-то необычное.
На приусадебном участке, недалеко от дома семьи Хинтба, и была установлена самодельная клетка-ловушка, которая стала в этот четверг объектом паломничества.
"Накануне в девять часов вечера я услышал крики моей курицы, понял, что звуки доносятся из ловушки. Пришел, вижу, леопард и курица сидят в клетке", — сказал Вадим Хинтба.
На вопрос о том, ожидал ли он поймать в ловушку именно леопарда, житель села говорит, что в третий раз, когда зверь близко подбирался к жилищу, разглядел окраску.
"Я понял, кто это может быть, но не верил своим глазам, до вчерашнего вечера", — признался Вадим Хинтба.
В половине десятого утра здесь уже стояли около 30 зевак с телефонами. По словам Вадима Хинтба, он ограничил подступы к клетке во избежание чрезвычайных происшествий. На расстоянии 15 метров еще одна преграда – из длинной ореховой толстой палки.
"Когда мы утром подошли, чтобы как-то укрепить клетку, леопард проявил агрессию, встал на дыбы и бросился навстречу. Благо железную сетку я крепко приварил", — не без гордости говорит он.
Самодельную клетку-ловушку житель села смастерил за день накануне, помогали соседи.
"Я посмотрел в интернете, как ее сделать, но очень мудрено все там было расписано. Мы так, по-простому, по-абхазски, соорудили ловушку – угольники приварил друг к другу и два слоя железной сетки приделал", — объясняет он.
Уже полтора месяца как лыхненцы недосчитывались своих кур, индюшек, пропало даже шесть кошек у сельчан. Как рассказывает Тата Сангулия, не так давно она услышала необычный рык.
"Я тогда сразу сказала, что он принадлежит какому-то большому, серьезному зверю. Племянницы посоветовали обратиться к Ануа (абхазский психиатр – ред.), — смеется Тата. – Одна мне вообще сказала, что это наша корова так дышит. Но вот, поглядите теперь, кто был прав?"
Между тем желающих посмотреть своими глазами на живого леопарда становилось все больше, и каждый норовил подойти поближе. Тут уже по долгу службы вызвалась навести порядок замдиректора Рицинского парка Инга Тания.
"Пожалуйста, не заходите за ограждение. Вы же видите, он становится агрессивным, а клетка, возможно, недостаточно прочна для такого зверя. Вырвется и убежит. А к нам уже из Москвы вылетели российские специалисты, чтобы выяснить, тот ли это леопард, который был выпущен на волю в 2016 году", — сказала она.
Из толпы послышался вопрос пожилой женщины, а в чем необходимость была выпускать диких животных на волю. Ученый объяснила, что популяция переднеазиатского леопарда сокращается, а в Абхазии ее и вовсе более семидесяти лет как не обнаруживали.
Из пришедших понаблюдать за леопардом всех умиляло равнодушие хищника к своей приманке. Черная шустрая курица бесцеремонно прыгала по клетке и по своему "сокамернику" в то время, когда леопард хищным взглядом разглядывал зрителей за клеткой.
И почти всех интересовал вопрос, почему леопард не съел курицу ни когда попал в клетку, ни сейчас, когда уже прошло немало часов с момента последнего "обеда".
Ощущалось некое равнодушие к судьбе домашней птицы, все внимание было приковано к повадкам диковинного для жителей Абхазии хищника.
"Приехали, приехали", — пронеслось среди толпы. Уже к обеду в Лыхны прибыли сотрудники Кавказского природного биосферного заповедника во главе с директором Сергеем Шевелевым.
Директор заповедника поблагодарил Вадима Хинтба и сельчан за то, что они не причинили вреда леопарду, несмотря на то, что дикий зверь нанес урон их живности.
Чтобы выяснить происхождение леопарда и идентифицировать его, специалисты выстрелили в него дротиками со снотворным несколько раз, так как с первого раза попасть через сетку у стрелка не получилось. И вот тут случилось неизбежное: обозленный леопард так сильно цапнул лапой курицу и отбросил ее, что она так и осталась лежать, трепыхаясь в ожидании своего конца.
Через минут пять рядом с ней уже лежал и сам леопард, правда, в отличие от курицы он спал глубоким сном.
Российские специалисты вместе с лыхненцами вытащили дикое животное из самодельной ловушки, после визуального осмотра Сергей Шевелев заметил, что, возможно, леопард тот самый, который был отпущен на волю в 2016 году.
"Точнее мы сможем сказать только через три дня. Мы взяли кровь, отправим в лабораторию и выясним", — сказал он.
Переложив зверя в специальную клетку для транспортировки, специалисты дождались, пока леопард отойдет от снотворного, затем его погрузили на кузов машины.
Но Вадим Хинтба не отпустил гостей просто так, как водится в абхазском традиционном селе, пригласил их в дом за стол, накрытый национальными яствами.
Вот так закончился для всех — и курочки, и леопарда, и лыхненцев — этот неожиданный "визит" редкого хищника в Абхазию.