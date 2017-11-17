Кецба: иностранцы и их автотранспорт должны страховаться в Абхазии

Люди в Абхазии часто сталкиваются со страховыми случаями, один из них – взрыв склада боеприпасов в селе Приморское. В результате происшествия дома жителей села были повреждены, а некоторые и вовсе остались без крыши над головой. Тогда страховщики отмечали, что будь застрахованы дома жителей Приморского, государству не пришлось бы выплачивать компенсации из скудного бюджета страны.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Страховая случайность: как в Абхазии вернуть деньги за разбитые машины

К страховым случаям в Абхазии также относятся наводнения, особенно в Сухуме, когда оказываются в воде автомобили многих жителей, или вода портит имущество в домах.

– Расскажите, какие виды обязательного страхования существуют в Абхазии?

– Закон "Об обязательном страховании" был принят в Абхазии в 2006 году. Тогда был принят закон "Об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Республика Абхазия", а также закон, касающийся обязательного страхования автомобилей, въезжающих в республику.

В законе "Об обязательном страховании" обязательных видов, которые нужно осуществлять на территории Республики Абхазия, всего семь. Там говорится и о страховании военнослужащих, страховании огнеопасных объектов, страховании приравненных к военнослужащим, это МВД, налоговые органы, прокуратура и так далее.

– Как вы думаете, почему у нас действуют только два вида страхования?

© Фото: fotolia Россия может ратифицировать договор с Абхазией по медстраху в ноябре

– Потому что нет законов, тогда писались законы, чтобы можно было начать страховать иностранных граждан. Вообще, мировая практика говорит о том, что иностранные граждане, пересекающие территорию своей страны и посещающие любые другие страны, не могут быть не застрахованы. То же самое касается их личного автотранспорта. Нас пока только признала Российская Федерация и еще некоторые другие государства, но есть так называемая зеленая карта, что касается обязательного страхования автогражданской ответственности. А то, что касается иностранных граждан, пересекающих границы, они все практически страхуют свою жизнь, свое здоровье. Страховку они получают при пересечении границы других стран.

– Что происходит при пересечении абхазской границы? © Sputnik. Тарас Литвиненко Кондратьев: Кубань окажет медпомощь в рамках ОМС россиянам, живущим в Абхазии

– Основной поток в Абхазию — это российские туристы, которые страхуют свое здоровье и получают медицинскую страховку на территории Российской Федерации, но в Абхазии она не действует. По мировой практике, если иностранный гражданин пересекает границу, едет в другую страну, он страхует свою жизнь. При этом получается, что если, допустим, гражданин России застраховал свою жизнь и едет в Турцию или Испанию, страховая компания и турфирма отправляет в Турцию или Испанию определенный процент по договору, который заключается с турецкой или испанской стороной. Система там работает. Страховка в России в день стоит от 40 до 60 рублей, недельный тур, получается, стоит в разных страховых компаниях от 280 рублей до двух тысяч. При этом в абхазскую страховую компанию они не перечисляют абсолютно ничего, потому что на свой страх и риск действуют. Если, допустим, российская турфирма застраховала своего человека, в конечном итоге им нужно еще и здесь платить, действует полис страхования, нужно платить. Получается, зачем им оплачивать там, когда нужно оплачивать еще и здесь. Мы пытаемся выйти на российские страховые компании, скоро будет подписан договор с одной из крупных страховых компаний России. Я надеюсь, что ситуация поменяется, и будут признаваться абхазские полисы.

– Как вы считаете, какие есть пробелы в нашем законодательстве, что не так с нашей нормативной базой?

– Есть самый главный закон о страховании, потом есть закон об обязательном страховании. Другой вопрос, кого страховать по обязательным видам страхования. В обязательные виды страхования от несчастного случая попадают абсолютно все граждане, пересекающие границу, которые находятся здесь в Абхазии. Есть не только россияне, есть граждане других государств, то же самое происходит с ними, ни одно посольство не отправит в другую страну, не застраховав своего гражданина. Через МИД нужно находить какие-то общие точки соприкосновения для того, чтобы закон об обязательном страховании работал. Нужно понять, что любой гражданин, пересекающий границу, обязан застраховать свою жизнь. Закон "Об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Республики Абхазия" предусматривает только несчастные случаи. Тут мы хотим выйти с предложением в Парламент о том, чтобы поменять вот эту нормативную базу, чтобы страхование не было только от несчастного случая. Из числа отдыхающих более 60% получают какие-то неудобства – это отравления, это уже получается не несчастный случай, нужно делать полное медицинское страхование.