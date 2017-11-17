Ветеранам Абхазии с I группой инвалидности повысят пособия на 100%

Кабинет Министров Абхазии утвердил постановление об увеличении с 2018 года пособий инвалидам I группы – ветеранам Отечественной войны народа Абхазии в среду 15 ноября.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. На сто процентов повысят пособия ветеранам Отечественной войны народа Абхазии с первой группой инвалидности, рассказал на радио Sputnik Абхазия председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

"Увеличение стало возможным благодаря финансированию из республиканского бюджета через Министерство социального обеспечения Абхазии. Сегодня они получают 10 тысяч рублей, соответственно, с 2018 года будут получать 20 тысяч рублей", — пояснил Гулария.

Он отметил, что ветераны войны с первой группой инвалидности — особо нуждающаяся категория. Гулария добавил, что на 2017 год в Абхазии зарегистрировано чуть больше 50 тысяч пенсионеров по 39 категориям.

"Львиная доля наших выплат производится пенсионерам, участвовавшим в Отечественной войне народа Абхазии. В связи с этим пенсии по возрасту у нас незначительные. Абхазская пенсия составляет на сегодняшний день 500 рублей, но для тех, кто не получает российскую пенсию, государство доплачивает одну тысячу рублей", — рассказал Денис Гулария.

Об увеличении пособий ветеранам войны с первой группой инвалидности в 2018 году объявил премьер-министр республики Беслан Барциц на заседании Кабмина в среду 15 ноября. По его словам, в 2018 году также предусмотрено увеличение выплат и по другим социально важным направлениям из Государственного бюджета.