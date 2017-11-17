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Концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукян Джазовые встречи

Да будет джаз: в РУСДРАМе состоялось джазовое шоу Вороновой и Манукяна

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Концерт "Джазовые встречи" Тамары Вороновой и Сергея Манукяна состоялся в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера в четверг 16 ноября.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Джазовые встречи" Тамары Вороновой и Сергея Манукяна собрали полный зал в РУСДРАМе. Концерт, как это задумывалось с самого начала, превратился в джазовое шоу. Целых два часа красивого джаза услаждали слух абхазского зрителя.

А начиналось все с небольшой "увертюры" Тамары Вороновой, которая пояснила, почему площадкой для "Джазовых встреч" стала сцена Русского драматического театра имени Фазиля Искандера.

"Я рада приветствовать всех. Первый мой концерт прошел на этой сцене. Надеюсь, сегодняшний концерт оставит такое же хорошее послевкусие у зрителей. Надеюсь, я не ошиблась с выбором приглашенного", — сказала перед началом концерта Тамара Воронова.

После представления приглашенных музыкантов Тамара Воронова покинула сцену. Еще пару секунд,  и под овации и легкий присвист зрителей начинается настоящее джазовое шоу, полное импровизаций. Кстати говоря, импровизации Сергея Манукяна абхазский зритель принимает с удовольствием. Многим, сидя в кресле, сложно удержаться от того, чтобы не встать и не исполнить виртуозные движения, а некоторые просто закрывают глаза и наслаждаются игрой джазового гения.

Концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукян Джазовые встречи
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукян "Джазовые встречи"

Импровизация Сергея Манукяна время от времени прерываются небольшими словесными "интермедиями".

Концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукян Джазовые встречи
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукян "Джазовые встречи"

"У вас замечательно дышится, замечательно играется, замечательно естся и замечательно поется. Хочется, чтобы эта замечательная страна была еще красивей", – говорит Манукян и сразу же продолжает игру на клавишах уже нежным блюзом "Love me".

Концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукян Джазовые встречи
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукян "Джазовые встречи"

Звучный обертон Манукяна за сценой подхватывает Тамара Воронова. Еще мгновение, и она появляется на сцене в черном вечернем платье. И уже одиночное шоу Манукяна превращается в джазовый диалог с Вороновой.

Концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукян Джазовые встречи
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукян "Джазовые встречи"

Продолжается джаз лирическими композициями и завершается песней "Апсны 67" "Сыԥсадгьыл сыԥсҭазаара" в джазовой вариации. Зрители встают и аккомпанируют Тамаре Вороновой, которая выходит в партер и приглашает на сцену солистку легендарной абхазской группы Людмилу Гумба. Под продолжительные аплодисменты завершается двухчасовое джазовое шоу Тамары Вороновой и Сергея Манукяна.

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