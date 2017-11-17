Хаджимба о Кавказе: требуется расширение культурных и научных связей

Форум "Кавказ в контексте глобализации", одна из целей которого заключается в обсуждении и выработке механизмов укрепления общего для Абхазии и российского Северного Кавказа культурно-информационного и гуманитарного пространства, прошел в Сухуме 17 ноября.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Новые вызовы на Кавказе требуют расширения и укрепления культурных и научных связей, создания экспертно-аналитических площадок в контексте глобализационных вопросов, сказал в своем выступлении на форуме "Кавказ в контексте глобализации" президент Абхазии Рауль Хаджимба в пятницу 17 ноября.

"В этой связи представляется полезной инициатива проведения этого форума в Сухуме, главной целью которого является общность усилий по созданию единого культурно-информационного пространства и формированию толерантного общественного сознания на основе общих целей и знаний друг о друге", — отметил президент.

Рауль Хаджимба добавил, что сегодня Абхазия восстанавливает связи с братскими народами Северного Кавказа, и существует необходимость в объединении усилий научно-творческой интеллигенции по реализации задач в общекавказском пространстве.

Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что историческая память играет особую роль в определении кавказской идентичности, а исторические сюжеты столетней давности гулким эхом отдаются сегодня, разрывая хрупкий мир Кавказа, уже в новых геополитических условиях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Заявление Путина и Хаджимба по итогам встречи 8 августа 2017 года

В 2018 году республика будет отмечать две значимые юбилейные даты — 25 годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии и десятилетие признания суверенитета республики Российской Федерацией, отметил Хаджимба и добавил, что Владимир Путин сказал важные слова в ходе своего последнего визита в Пицунду в августе 2017 года.

"Визит президента РФ Владимира Путина вновь подтвердил союзнический и стратегический характер двусторонних отношений в условиях новых глобальных вызовов. Во время визита прозвучали важные слова о том, что у России особые отношения с Абхазией", — подчеркнул Рауль Хаджимба.

В Форуме "Кавказ в контексте глобализации" приняли участие представители научного, экспертного и аналитического сообщества России и Абхазии, а также деятели культуры, образования, представители политических кругов и бизнеса.