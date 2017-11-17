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Визит Льва Кузнецова в АГУ

Кузнецов недоволен качеством ремонта Абхазского госуниверситета

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Министр по делам Северного Кавказа Кузнецов прибыл в Абхазию с визитом в пятницу 17 ноября.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов посетил Абхазский госуниверситет, восстановленный по комплексному плану социально-экономического развития Абхазии.

Ремонт в АГУ
© Sputnik. Сария Кварацхелия
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Министр остался крайне недоволен качеством работ, которые были проведены в АГУ. Кузнецов обратил внимание на многочисленные недоработки, которые допустили строители.

В частности, он остался недоволен качеством уложенного асфальта во дворе университета.

"Мы видим объекты, где работают, а у вас везде очень плохо. Это внутренний двор, асфальта такого низкого качества здесь не должно быть, делается это элементарно. Во дворе ребенок может накатать такой асфальт, это мое личное мнение", — подчеркнул он.

Негодование Кузнецова усилилось, когда он зашел в кабинет ректора и проректора, где натяжные потолки в некоторых частях уже провисли.

"Такую работу принимать и ставить подпись нельзя, это реальное позорище", — сказал министр.

Лев Кузнецов отметил, что необходимо устранить все недоделки в кратчайшие сроки.

Перед приездом в Сухум Лев Кузнецов посмотрел, как идут строительные работы средней школы №1 электроподстанции и гостиницы в городе Гагра.

Ремонт Абхазского государственного университета был начат в 2010 году. На его реконструкцию по Инвестиционной программе было выделено 706,8 миллионов рублей.

Восстановление студенческого общежития Абхазского государственного университета началось в феврале 2016 года в рамках российской Инвестиционной программы.





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