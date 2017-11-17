Дбар: если выпустить леопарда в дикую природу, он вернется к людям

Житель села Лыхны 15 ноября вечером поймал леопарда в клетку-ловушку. На следующий день российские специалисты приехали в Абхазию, чтобы выяснить, действительно ли этот леопард - один из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Центром разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда Сочинского национального парка.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Если выпустить леопарда опять на волю, он вернется к людям, так как по своим поведенческим характеристикам не соответствует тому, чтобы адаптироваться в дикой природной среде. Такое мнение высказал директор Института экологии АНА Роман Дбар на сообщение пресс-службы Минприроды России о том, что леопарда, пойманного в Абхазии, отпустят на волю после реабилитации в Сочи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Курочка убита, леопард уехал, или один день абхазского села Лыхны

"Леопарда не следует выпускать в дикую природу, — подчеркнул Дбар. — И то, что леопард пришел к людям, показывает, что он не может адаптироваться, не может охотиться на диких зверей и птиц, поэтому предпочитает прийти к человеку, где легче добыть корм. Очевидно, что если его еще раз выпустят, он снова придет к людям. И не факт, что такое приближение к человеку завершится так же благополучно, как и в этот раз".

По словам Романа Дбар, сейчас леопард находится в карантине, где сделают все необходимые анализы, так как животное после последнего осмотра в дикой природной среде находилось полтора года.

"Нужно сделать анализы и выявить все возможные болезни, паразитарные, может быть, инфекционные. И прежде чем животное будет перемещено в Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда Сочинского национального парка для совместного проживания с другими леопардами, оно сначала пройдет карантин и обследование", — уточнил абхазский эколог.

Директор Института экологии рассказал, что случай с поимкой в Абхазии леопарда, выпущенного в дикую природу в России, проиллюстрировал необходимость взаимодействия двух стран.

"В беседе с руководителем Департамента особо охраняемых природных ресурсов Российской Федерации было достигнуто понимание необходимости участия Абхазии в леопардовой программе. Зона соприкосновения по границе главного Кавказского хребта места выпуска леопарда с Абхазией достаточно большая. И вероятность захода выпущенных леопардов на территорию Абхазии, как показала данная ситуация, очень велика. И такое взаимодействие необходимо. Партнером в Абхазии по этой программе предложено рассмотреть Институт экологии Академии наук Абхазии", — уточнил Роман Дбар.

По его словам, совместная работа даст возможность отслеживать перемещение животных из особо охраняемой природной территории России в другие зоны или в Абхазию, так как при выпуске в дикую природу они снабжаются специальными ошейниками с навигаторами, которые позволяют в режиме реального времени через спутниковые коммуникации определять точное местоположение животного.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард в селе Лыхны

"Если животное переместилось из России в Абхазию или приближается к населенным пунктам, как в данном случае в селе Лыхны, то такие данные будут поступать в Абхазию, — подчеркнул директор Института экологии Роман Дбар. — И в первую очередь здесь должна быть структура, которая получает эту информацию, реагирует на нее или предупреждает население, предпринимает меры, чтобы не допустить гибель животного и вернуть его обратно в дикую природную среду. То есть предпринимать необходимые меры для реализации программы восстановления популяции леопардов на Кавказе и сохранения этих уникальных животных. Это очень крупный проект под патронажем президента Российской Федерации, и проекту уделяется серьезное внимание".

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард в селе Лыхны

Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году президентом России Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Программа восстановления популяции леопарда на Кавказе рассчитана примерно на 20 лет. За это время специалистам предстоит выпустить в дикую природу минимум 20-30 особей. В целом для восстановления популяции необходимо около 50 взрослых особей и 20 котят.

В июле 2016 года в горах Кавказского государственного биосферного заповедника были впервые выпущены три переднеазиатских леопарда, появившихся на свет в рамках этой программы. После этого задачей программы по реинтродукции стало создание условий для дальнейшего успешного разведения и адаптации молодых леопардов, организация мониторинга, проведение разъяснительной работы с местным населением с целью предотвращения возможных в будущем конфликтных ситуаций между леопардами и людьми.