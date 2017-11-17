22:00 17 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца

К бою готовы: новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца

© Sputnik. Сария Кварацхелия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8910

С середины октября в Абхазии был объявлен осенний призыв. О том, как идет подготовка новобранцев, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik
В штабе Министерства обороны полным ходом идет подготовка к присяге новобранцев. Уже больше трех недель новобранцы проходят курс молодого бойца.

"На территории штаба Минобороны по приказу министра был сформирован учебный центр. 31 октября начался осенний призыв. В течение трех недель шла подготовка по программе курса молодого бойца. Новобранцы под руководством командиров проходили занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинскому уставу", — сказал начальник Генерального штаба Минобороны Абхазии Анри Барциц.

Через пару минут военный оркестр под руководством Давида Терзяна начинает строевой марш.

  • Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца
    Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца
    © Sputnik. Сария Кварацхелия
  • Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца
    Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца
    © Sputnik. Сария Кварацхелия
  • Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца
    Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца
    © Sputnik. Сария Кварацхелия
1 / 3
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца

Начальник Генерального штаба вместе с командирами взводов строят призывников на плацу. Начинается генеральная репетиция перед официальным принятием присяги.

— Равняйсь, смирно, — зычным голосом произносит Барциц.

Солдаты по команде начальника штаба по очереди подходят к столам с текстом присяги. Оттачивают не только строевой шаг, но и произнесение речи присяги.

— Рядовой Агрба, выйти из строя! – дает приказ Барциц.

Новобранец послушно выходит из строя и четким шагом направляется к столу, на котором лежит текст присяги.

— Подбородок выше, автомат держать вертикально, — поправляет командир.

Солдаты внимательно слушают слова наставника. Каждый старается не допускать ошибок предыдущего. Завершается подготовка к присяге торжественным маршем под "Военный марш" оркестра.

Итоговая репетиция, по словам начальника Генерального штаба Министерства обороны Абхазии, показала, что в течение трех недель новобранцы справились с поставленной задачей, все солдаты овладели необходимыми навыками, ознакомились с уставом и готовы к принятию присяги.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik. Сария Кварацхелия
К бою готовы: новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Художник-визажист Марк Кульер
    Грим лидера

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

  • Архивное фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова
    И я сказал "поздравляю"…

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.

  • Научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян
    "Нож в спину"

    Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш
    Танки вместо экономики

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе, архивное фото
    Скажи мне, кто твой друг…

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Президент Игорь Додон
    Это шанс!

    Референдум по отставке мэра Кишинева – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице, считает президент Молдовы Игорь Додон.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Леопард в селе Лыхны
Хищный "гость" Абхазии: переднеазиатский леопард, курица и клетка
Джаз, блюз и Апсны 67: концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукяна
Джаз, блюз и "Апсны 67": концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукяна
Сколько стоит свадьба 2017
Абхазская свадьба – 2017: красиво и дорого

Соцсети

Sputnikabkhazia