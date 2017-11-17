К бою готовы: новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца

С середины октября в Абхазии был объявлен осенний призыв. О том, как идет подготовка новобранцев, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В штабе Министерства обороны полным ходом идет подготовка к присяге новобранцев. Уже больше трех недель новобранцы проходят курс молодого бойца.

"На территории штаба Минобороны по приказу министра был сформирован учебный центр. 31 октября начался осенний призыв. В течение трех недель шла подготовка по программе курса молодого бойца. Новобранцы под руководством командиров проходили занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинскому уставу", — сказал начальник Генерального штаба Минобороны Абхазии Анри Барциц.

Через пару минут военный оркестр под руководством Давида Терзяна начинает строевой марш.

Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца © Sputnik. Сария Кварацхелия

Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца © Sputnik. Сария Кварацхелия

Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца © Sputnik. Сария Кварацхелия 1 / 3 © Sputnik. Сария Кварацхелия Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца

Начальник Генерального штаба вместе с командирами взводов строят призывников на плацу. Начинается генеральная репетиция перед официальным принятием присяги.

— Равняйсь, смирно, — зычным голосом произносит Барциц.

Солдаты по команде начальника штаба по очереди подходят к столам с текстом присяги. Оттачивают не только строевой шаг, но и произнесение речи присяги.

— Рядовой Агрба, выйти из строя! – дает приказ Барциц.

Новобранец послушно выходит из строя и четким шагом направляется к столу, на котором лежит текст присяги.

— Подбородок выше, автомат держать вертикально, — поправляет командир.

Солдаты внимательно слушают слова наставника. Каждый старается не допускать ошибок предыдущего. Завершается подготовка к присяге торжественным маршем под "Военный марш" оркестра.

Итоговая репетиция, по словам начальника Генерального штаба Министерства обороны Абхазии, показала, что в течение трех недель новобранцы справились с поставленной задачей, все солдаты овладели необходимыми навыками, ознакомились с уставом и готовы к принятию присяги.