К бою готовы: новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца

Сария Кварацхелия, Sputnik
В штабе Министерства обороны полным ходом идет подготовка к присяге новобранцев. Уже больше трех недель новобранцы проходят курс молодого бойца.
"На территории штаба Минобороны по приказу министра был сформирован учебный центр. 31 октября начался осенний призыв. В течение трех недель шла подготовка по программе курса молодого бойца. Новобранцы под руководством командиров проходили занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинскому уставу", — сказал начальник Генерального штаба Минобороны Абхазии Анри Барциц.
Через пару минут военный оркестр под руководством Давида Терзяна начинает строевой марш.
- Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца© Sputnik. Сария Кварацхелия
- Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца© Sputnik. Сария Кварацхелия
- Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца© Sputnik. Сария Кварацхелия
Начальник Генерального штаба вместе с командирами взводов строят призывников на плацу. Начинается генеральная репетиция перед официальным принятием присяги.
— Равняйсь, смирно, — зычным голосом произносит Барциц.
Солдаты по команде начальника штаба по очереди подходят к столам с текстом присяги. Оттачивают не только строевой шаг, но и произнесение речи присяги.
— Рядовой Агрба, выйти из строя! – дает приказ Барциц.
Новобранец послушно выходит из строя и четким шагом направляется к столу, на котором лежит текст присяги.
— Подбородок выше, автомат держать вертикально, — поправляет командир.
Солдаты внимательно слушают слова наставника. Каждый старается не допускать ошибок предыдущего. Завершается подготовка к присяге торжественным маршем под "Военный марш" оркестра.
Итоговая репетиция, по словам начальника Генерального штаба Министерства обороны Абхазии, показала, что в течение трех недель новобранцы справились с поставленной задачей, все солдаты овладели необходимыми навыками, ознакомились с уставом и готовы к принятию присяги.