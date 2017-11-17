22:00 17 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
VIII Абхазо-российский деловой форум

Григорьев: боремся за каждого союзника

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8541

Форум "Кавказ в контексте глобализации", в котором приняли участие представители научного, экспертного и аналитического сообщества России и Абхазии, а также деятели культуры, образования, представители политических кругов и бизнеса, завершил свою работу.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Российской Федерации приходится бороться за каждого союзника, и партнерство с братской, дружественной Абхазией – стратегически важно, сказал посол России в Абхазии Семен Григорьев в своем выступлении на форуме "Кавказ в контексте глобализации" в пятницу 17 ноября.

"Люди среднего и старшего поколения, которые присутствуют в зале, хорошо помнят, что происходило в годы холодной войны между Востоком и Западом. Сейчас это повторяется и, если тогда у СССР вопрос с союзниками решался довольно естественным путем, то сегодня за каждого союзника нам приходится бороться. В этом плане существование дружественной, братской Абхазии – для России принципиально важно", — отметил Григорьев, сравнивая политическое положение Советского Союза и Российской Федерации.

Посол добавил, что исторические связи Абхазии и Северного Кавказа носят многосторонний характер и уходят корнями в общее многовековое прошлое. Григорьев подчеркнул, что братские связи между республикой и северокавказскими государствами сложились задолго до признания суверенитета Абхазии Россией, но после августа 2008 года приняли структурированный характер.

По теме

Хаджимба о Кавказе: требуется расширение культурных и научных связей
Международный Кавказский клуб создали в Сухуме



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Художник-визажист Марк Кульер
    Грим лидера

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

  • Архивное фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова
    И я сказал "поздравляю"…

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.

  • Научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян
    "Нож в спину"

    Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш
    Танки вместо экономики

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе, архивное фото
    Скажи мне, кто твой друг…

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Президент Игорь Додон
    Это шанс!

    Референдум по отставке мэра Кишинева – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице, считает президент Молдовы Игорь Додон.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Леопард в селе Лыхны
Хищный "гость" Абхазии: переднеазиатский леопард, курица и клетка
Джаз, блюз и Апсны 67: концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукяна
Джаз, блюз и "Апсны 67": концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукяна
Сколько стоит свадьба 2017
Абхазская свадьба – 2017: красиво и дорого

Соцсети

Sputnikabkhazia