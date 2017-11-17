Григорьев: боремся за каждого союзника

Форум "Кавказ в контексте глобализации", в котором приняли участие представители научного, экспертного и аналитического сообщества России и Абхазии, а также деятели культуры, образования, представители политических кругов и бизнеса, завершил свою работу.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Российской Федерации приходится бороться за каждого союзника, и партнерство с братской, дружественной Абхазией – стратегически важно, сказал посол России в Абхазии Семен Григорьев в своем выступлении на форуме "Кавказ в контексте глобализации" в пятницу 17 ноября.

"Люди среднего и старшего поколения, которые присутствуют в зале, хорошо помнят, что происходило в годы холодной войны между Востоком и Западом. Сейчас это повторяется и, если тогда у СССР вопрос с союзниками решался довольно естественным путем, то сегодня за каждого союзника нам приходится бороться. В этом плане существование дружественной, братской Абхазии – для России принципиально важно", — отметил Григорьев, сравнивая политическое положение Советского Союза и Российской Федерации.

Посол добавил, что исторические связи Абхазии и Северного Кавказа носят многосторонний характер и уходят корнями в общее многовековое прошлое. Григорьев подчеркнул, что братские связи между республикой и северокавказскими государствами сложились задолго до признания суверенитета Абхазии Россией, но после августа 2008 года приняли структурированный характер.