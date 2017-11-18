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Война народа Абхазии 1992-1993 годов

18 ноября 1992 года: в Бамборе обменяли грузинских и абхазских военнопленных

© Фото: группа "Памяти павших за Родину" в Facebook
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (94)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Министерства обороны Абхазии:  по направлению Эшера – Сухум по всему фронту идет перестрелка из всех видов оружия.

"Вчера, 17 ноября, противник обстрелял позиции ВС Абхазии из установки "Град". Сегодня обстрел возобновился и охватил объект Вооруженных сил России в селе Нижняя Эшера и российский корабль, стоявший на рейде траверза города Сухум. Огонь велся из установки системы "Град", замаскированной у стен российской погранзаставы в городе Сухум", — говорится в сообщении.

В направлении Очамчыра-Ткуарчал, в селах Адлзюбжа и Отара шли бои с противником, партизаны нанесли урон в живой силе и технике, при этом один партизан ранен.

На военном аэродроме в селе Бамбора, состоялся обмен грузинских и абхазских военнопленных.

Темы:
"413 дней" (94)



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