"Брехаловка" раздора: почему хотят переименовать знаменитую кофейню?

Уже более 10 дней председатель Республиканского комитета профсоюзов работников культуры Гурам Базба собирает подписи для переименования кофейни "Брехаловка", однако некоторые жители столицы возмущаются.

О том, почему место встреч жителей столицы и многих первых лиц государств хотят переименовать, читайте в материале корреспондента Sputnik Сарии Кварацхелия.

Кафе "Брехаловка" — знаменитое место, куда жители столицы любят забегать за чашечкой кофе, обсудить последние новости с друзьями или просто занять свой досуг. Каждый уважающий себя Сухумчанин знает, что такое "Брехаловка".

На днях председатель республиканского комитета профсоюза работников культуры Гурам Базба предложил сменить название знаменитой кофейни на набережной. По его мнению, название заведения не соответствует месту расположения.

"На "Брехаловку" приглашают руководителей стран, которые приезжают в Абхазию. Многие первые лица России посещали это место. Например, Путин, Медведев,а также Лавров, Хлопонин. Считаю, что такое название не соответствует этому заведению. Место находится на пересечении проспекта Леона и набережной Махаджиров. И, представляете, здесь стоит кофейня "Брехаловка". Такое название может быть, где угодно, но не здесь", — аргументирует Базба.

Гурам Базба, как он рассказал, с 1964 года живет в Сухуме. По его словам, брехаловкой в Советское время называли площадь рядом с гостиницей "Абхазия".

© Sputnik / Томас Тхайцук "Президент" Брехаловки

"Там собирались горожане разной национальности и выясняли отношения. После войны (Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов — ред.) все переместились ближе к колоннаде, где раньше собиралась исключительно интеллигенция", — поясняет он.

Председатель республиканского комитета Профсоюза работников культуры, считает место святым и предлагает переименовать кофейню. Уже более 10 дней, как он собирает подписи единомышленников. На сегодняшний день подписались 35 человек.

"Я еще буду собирать подписи. Как это так? – задается он вопросом. – Это святое место, в 100 метрах от кофейни находятся два памятника, дворец правительства страны. Это кофейня № 1, и давать кофейне такое названия недопустимо".

Однако другие жители столицы думают иначе. Президент "Брехаловки" Леонид Джения считает, что идея переименовать кофейню абсурдна.

"Сегодня уже обсуждали здесь этот вопрос. Конечно, все единогласно твердят, что переименовывать не собираются. Людям нравится это название. Все говорят, как есть название, пусть таким и остается. Народ возмущается, почему вдруг захотели переименовать "Брехаловку", — говорит Джения.

Бренд столицы

По словам бариста "Брехаловки" Алексея Саркисяна, кофейню переименовывать не стоит.

"Лучше бы вокруг "Брехаловки" лампочки поменяли, чтобы вечерами люди ноги не ломали. Почему сейчас решили переименовать кофейню? – вопрошает он, – Я против. Есть множество других проблем, на которые нужно обращать внимание".

Жители Сухума то го же мнения. Они считают что "Брехаловка" — бренд города. Многие туристы и высокопоставленные люди приезжают в Сухум только для того, чтобы посетить это легендарное место.

"Брехаловка уже обросла легендами. Это не просто название, которое можно взять и выкинуть, придумать другое. Если даже переименуют кофейню, то это ничего не даст. Люди знали и знают это место, как Брехаловку. Люди приходят сюда провести время. Это место встреч жителей Абхазии и не только", — считает завсегдатай кофейни Астамур.

По эмоциям постоянных клиентов "Брехаловки" было заметно, что они возмущены идеей переименовать их любимое место.

"Сейчас хотят как-то политически вывернуть ситуацию и переименовать нашу "Брехаловку", — шутят старожилы города, — Мы сюда приходим, чтобы выпить кофе, обсудить новости, просто увидеться. Кому мешает название? Туристы, например, сюда только и приходят, чтобы сфотографировать название "Брехаловка". Это туристический ход"

Жители столицы, как они признались, не могут представить себе это место с другим названием. Для них кофейня всегда останется "Брехаловкой", независимо от того, переименуют или нет.