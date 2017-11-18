Сбербанк: не зарегистрировавшие сберкнижки могут обратиться в Кабмин

Специалист по довоенным вкладам Сбербанка Абхазии Надежда Захарова на радио Sputnik Абхазия ответила на вопросы наших читателей о том, что делать тем, кто не успел зарегистрировать сберегательные книжки в 2003, 2012 и 2015 годах.

Сария Кварацхелия, Sputnik

После выхода на сайте Sputnik Абхазия материала "Абхазия платит по советским долгам", у читателей возникло множество вопросов, связанных с регистрацией сберегательной книжки.

В Абхазии в соответствии с указом президента Абхазии Владислава Ардзинба в 1998 году было принято решение о признании долгами государства обязательств Сбербанка СССР по вкладам и ценным бумагам населения, образовавшихся до 14 августа 1992 года. Для получения компенсаций гражданам Абхазии нужно было зарегистрировать свои сберегательные книжки.

© Sputnik. Александр Кряжев Абхазия платит по советским долгам

Регистрация проходила в 2003, 2012 и 2015 годах. Однако, как оказалось, не все довоенные вкладчики в положенные сроки оформили сберкнижки. И вопросы наших читателей в основном о том, что делать людям, которые не успели зарегистрироваться вовремя.

"Быть может, люди просто не слышали объявления о регистрации сберкнижек. Но здесь не наша вина", — считает специалист по довоенным вкладам Сбербанка Абхазии Надежда Захарова.

По ее словам, у Сбербанка Абхазии пока нет информации о повторной регистрации сберегательных книжек.

"Поэтому я ничего не могу сказать, когда снова будет происходить регистрация, и вообще будет ли она происходить. Если есть какие-то вопросы о регистрации, то люди могут обращаться в управление по гуманитарным и социальным вопросам аппарата Кабинета Министров. Пока же банк не может ответить на вопрос, что будет с теми, кто вовремя не успел оформить сберкнижку. У нас нет информации о регистрации книжек в дальнейшем. Это уже как решит Кабинет Министров", — поясняет Захарова.

Как рассказала Захарова, получить компенсацию, если нет регистрации в положенные сроки, невозможно.

"Если сберегательная книжка не регистрировалась в 2015 году, то мы не можем произвести выплаты. Мы рассматриваем только те сберегательные книжки, которые прошли регистрацию в 2003 и 2015 году, и только те вклады, которые были сделаны до 14 августа 1992 года", — пояснила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Захарова о советских вкладах в Сбербанке: нет информации о новой регистрации книжек

Вкладчикам, у которых нет сберкнижек, но есть чеки, Захарова посоветовала обратиться в администрацию района по месту жительства.

"Нужно в администрации оставить чек, написать заявление и паспорт гражданина Абхазии. Администрация подает заявление в Кабмин, а оттуда заявление попадает ко мне, чтобы я подготовила документы. После подготовки документынаправляют на комиссию, хатем в протокол. Вот сейчас мы оплатили по чекам гражданам, родившимся до 1970 года", — пояснила она.

По словам Захаровой, наличие абхазского паспорта обязательно для компенсации вкладов в Сбербанке Абхазии.

"Мы рассматриваем документы только жителей Абхазии, имеющих гражданство. На данный момент производим выплату гражданам, родившимся в 30-, 40- и 50 – х годах, прошедшим регистрацию в 2012 год", — поясняет Захарова.

Сейчас Сбербанк также готовит протокол на получение компенсации для наследников граждан, родившихся до 1930 года и граждан, зарегистрировавшихся в 2015 году.

Индексации, как рассказала Захарова, не будет. Завершить выплату компенсации по вкладам в Сбербанке планируют до первого квартала 2019 года.