17:52 19 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Игорь Ким

Экономист об антироссийских санкциях: нужно давать сдачи

© Фото: личный архив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
2810

Кандидат экономических наук, доцент и преподаватель Высшей школы экономики в Москве Игорь Ким поделился с корреспондентом Sputnik своим мнением об антироссийских санкциях и программе импортозамещения в РФ.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Желательно решать экономические и политические вопросы миром, но при необходимости нужно давать сдачи, сказал корреспонденту Sputnik кандидат экономических наук, доцент Игорь Ким, комментируя политику западных стран в отношении России.

"Санкции словно радиация в квартире, которая портит "здоровье" и подрывает не нынешнее состояние, а будущее. Весь мир сейчас построен на разделение труда и интеграции, быть изгоем в современном мире никак нельзя. Другое дело, что, если тебя постоянно бьют, то нужно давать сдачи", — считает Ким.

Экономист добавил, что потери от санкций со стороны Российской Федерации несравнимы с убытками западных стран. В подтверждение своей точки зрения Ким привел пример того, как несколько стран теряют по десять условных рублей от санкций, а государство, против которого направлены эти ограничения теряет все сто рублей.

"В целом, они теряют, но их потери не так болезненны и видны для того, чтобы население потребовало отмену санкций. Конечно, есть категории, которые сильно страдают от наших санкций и, наверное, они могут как-то воздействовать на это", — отметил Игорь Ким.

Даур Курмазия на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук
Министерская лекция: налоги и санкции обсудили в АГУ

Кандидат экономических наук вкратце рассказал о российской программе импортозамещения. По его мнению, чтобы почувствовать эффект от нее, необходимо время, инвестиции и большие производственные мощности.

"Приведу такой пример. Допустим, мы отказались ввозить яблоки из Польши и занялись импортозамещением. Подумайте сами, сколько нужно лет, чтобы выросли яблони в России. И эти годы должны быть успешными, без форс-мажорных обстоятельств. Нужны также производственные мощности, которых у нас нет, нужны инвестиции для строительства этих производственных мощностей. Поэтому, импортозамещение – это хорошо, но в нем не так все безоблачно", — подчеркнул экономист.

Игорь Ким — кандидат экономических наук, доцент. Лауреат премии "Золотая Вышка" – 2011 в номинации Достижения в преподавательской деятельности. С 2011 по 2017 года удостаивался звания "Лучший преподаватель".

В октябре 2017 года Игорь Ким прочел несколько курсов по макро- и микроэкономике для предпринимателей в АГУ, организованных Министерством экономики Абхазии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Художник-визажист Марк Кульер
    Грим лидера

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

  • Архивное фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова
    И я сказал "поздравляю"…

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.

  • Научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян
    "Нож в спину"

    Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш
    Танки вместо экономики

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе, архивное фото
    Скажи мне, кто твой друг…

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Президент Игорь Додон
    Это шанс!

    Референдум по отставке мэра Кишинева – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице, считает президент Молдовы Игорь Додон.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Модель в наряде из шоколада на кулинарном фестивале в Бейруте
Вкусные платья: дефиле в нарядах из шоколада
Шоколадный портрет
Портрет из шоколада создала художница из Литвы
Сколько стоит свадьба 2017
Абхазская свадьба – 2017: красиво и дорого

Соцсети

Sputnikabkhazia