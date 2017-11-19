Экономист об антироссийских санкциях: нужно давать сдачи

Кандидат экономических наук, доцент и преподаватель Высшей школы экономики в Москве Игорь Ким поделился с корреспондентом Sputnik своим мнением об антироссийских санкциях и программе импортозамещения в РФ.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Желательно решать экономические и политические вопросы миром, но при необходимости нужно давать сдачи, сказал корреспонденту Sputnik кандидат экономических наук, доцент Игорь Ким, комментируя политику западных стран в отношении России.

"Санкции словно радиация в квартире, которая портит "здоровье" и подрывает не нынешнее состояние, а будущее. Весь мир сейчас построен на разделение труда и интеграции, быть изгоем в современном мире никак нельзя. Другое дело, что, если тебя постоянно бьют, то нужно давать сдачи", — считает Ким.

Экономист добавил, что потери от санкций со стороны Российской Федерации несравнимы с убытками западных стран. В подтверждение своей точки зрения Ким привел пример того, как несколько стран теряют по десять условных рублей от санкций, а государство, против которого направлены эти ограничения теряет все сто рублей.

"В целом, они теряют, но их потери не так болезненны и видны для того, чтобы население потребовало отмену санкций. Конечно, есть категории, которые сильно страдают от наших санкций и, наверное, они могут как-то воздействовать на это", — отметил Игорь Ким.

© Sputnik / Томас Тхайцук Министерская лекция: налоги и санкции обсудили в АГУ

Кандидат экономических наук вкратце рассказал о российской программе импортозамещения. По его мнению, чтобы почувствовать эффект от нее, необходимо время, инвестиции и большие производственные мощности.

"Приведу такой пример. Допустим, мы отказались ввозить яблоки из Польши и занялись импортозамещением. Подумайте сами, сколько нужно лет, чтобы выросли яблони в России. И эти годы должны быть успешными, без форс-мажорных обстоятельств. Нужны также производственные мощности, которых у нас нет, нужны инвестиции для строительства этих производственных мощностей. Поэтому, импортозамещение – это хорошо, но в нем не так все безоблачно", — подчеркнул экономист.

Игорь Ким — кандидат экономических наук, доцент. Лауреат премии "Золотая Вышка" – 2011 в номинации Достижения в преподавательской деятельности. С 2011 по 2017 года удостаивался звания "Лучший преподаватель".

В октябре 2017 года Игорь Ким прочел несколько курсов по макро- и микроэкономике для предпринимателей в АГУ, организованных Министерством экономики Абхазии.