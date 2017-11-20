Пациентка с ДЦП из реабилитационного центра в Сухуме сделала "первый шаг"

Сотрудникам Республиканского реабилитационного центра в Сухуме сложно скрыть радость и гордость за свою пациентку Велику Стоянович, которая сделала свои первые шаги лишь в 18 лет. Как инструкторам и врачам удалось поставить девушку на ноги, и есть ли шанс на выздоровление у других детей с ДЦП, узнал корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

Под знаком скорпиона

В холле Республиканского реабилитационного центра Сухума нас встретила главная медсестра Эсма Адлейба вместе с улыбчивой зеленоглазой девочкой по имени Велика. У этой хрупкой, но бесспорно стойкой девчонки не только необычное имя, но и судьба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумскому реабилитационному центру исполнился один год

На протяжении 18 лет Велика Стоянович борется с ДЦП, и первая важная победа в ее "сражении" произошла всего несколько месяцев назад, когда у нее стало получаться самостоятельно ходить. Это большой прорыв, говорят врачи оздоровительного учреждения и ее инструктор Зелимхан Вахабов, не скрывая радости и гордости за свою подопечную.

"Велика находится у нас уже восемь месяцев. Когда она к нам пришла, не могла самостоятельно передвигаться, обслуживать себя и даже сидеть на стуле без опоры. Сейчас мы можем порадоваться за нашу девочку, за ее колоссальные успехи", — рассказала главная медсестра Республиканского реабилитационного центра Эсма Адлейба.

По программе лечения, до первого перерыва реабилитационный курс длится две недели, но, увидев, какой от него результат, врачи решили не делать паузу и продолжить лечебные занятия.

Глядя на то, какие упражнения проходят дети с ДЦП, неподготовленному человеку может стать не по себе. Несмотря на свою, скажем так, невпечатлительность, каждое движение инструктора мне казалось настоящей пыткой для его пациента. Несколько раз даже вздрогнул от непонятного звука, похожего на хруст костей. Оказалось, что это резиновая подушка терлась об стену.

То, насколько эти процедуры болезненны, можно было прочесть по глазам и мимике Велики. Покусывая нижнюю губу и держа ладонями лицо, она стойко переносила испытания во имя собственного здоровья и будущего без инвалидной коляски.

Как сказала сама Велика, она родилась под знаком скорпиона и по характеру своему — боец.

"Бывало и похуже. Вначале было очень больно, сейчас уже не так. Пока не совсем получается ходить не держась за что-то, но со временем все будет", — с оптимизмом сказала Велика.

Диагноз, который поставили Велике еще в раннем детстве, не помешал ей с отличием окончить школу и пройти компьютерные курсы, чем она очень гордится. Девочка призналась, что в будущем хочет стать программистом.

Не навреди

У Велики Стоянович появилась робкая надежда на то, что ее желания и мечты непременно сбудутся. За это она благодарит своего инструктора Зелимхана Вахабова, который поставил ее на ноги.

© Fotolia/ Peter Atkins Сухумскому детскому реабилитационному центру подарили мебель

"У каждого инструктора своя методика, которую он подбирает в зависимости от состояния здоровья ребенка. Процедура, в основном, состоит из разогревания, массажа пальцев ног и растяжки суставов. Некоторые упражнения я начал применять совсем недавно и каждому инструктору необходимо совершенствоваться, читать литературу, изучать новые методики", — рассказал Вахабов.

Самое главное в этой работе, добавил он, заключается в индивидуальном подходе к каждому ребенку. Каждое движение инструктора должно быть аккуратным и точным, иначе можно еще больше травмировать ребенка.

По мнению инструктора, у любого ребенка с ДЦП есть шанс встать на ноги. Для этого необходимо желание и настрой самого пациента, старания родителей и компетентность врачей. Но есть точка невозврата, подчеркнул Зелимхан, говоря о возрасте пациентов. После 25 лет поставить человека на ноги с диагнозом ДЦП практически невозможно.

В подтверждение своих слов Зелимхан привел в пример другого своего подопечного шестнадцатилетнего Орхана Анкваб, который тоже страдает ДЦП и, несмотря на сложный медицинский случай, тяжелую операцию, сегодня едва ли не бегает.

Главная медсестра Реабилитационного центра Эсма Адлейба отметила, что у многих детей, которые проходят комплексный курс лечения, наблюдается положительная динамика.

"В комплекс нашей реабилитации входят лечебная гимнастика, массаж, физиопроцедуры, очень хороший эффект дает бассейн с гидромассажем. Все это помогает детям, которым нужна помощь. Они умные и хотят делать все то, что могут делать здоровые дети. Спасибо нашим инструкторам, которые работают с утра до вечера без перерыва. Я хочу их назвать – это Ахра Чиковани, Зелимхан Вахабов и Аслан Чхетия", — с трудом сдерживая слезы, рассказала Адлейба.

Всего в Республиканском реабилитационном центре проходят лечение около 500 детей. В нем предусмотрено амбулаторное и стационарное лечение. Медикаментами обеспечивает Минздрав Абхазии.