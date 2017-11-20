Леопарда Викторию выпустят на волю после реабилитации

В ноябре 2017 года житель села Лыхны поймал в самодельную ловушку леопарда, который в течение недели воровал кур у лыхненцев. О судьбе воровки, самки леопарда Виктории, рассказала радио Sputnik Абхазия координатор проекта по сохранению редких видов животных Наталья Дронова.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik, Анжелика Бения. После короткой реабилитации и тестирования пойманную в Абхазии самку леопарда Викторию оснастят спутниковым ошейником и снова выпустят на волю, сообщила агентству Sputnik Абхазия координатор проекта по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова.

Редчайший переднеазиатский леопард, по ее словам, сейчас находится в центре восстановления переднеазиатского леопарда в Сочинском национальном парке, в котором специалисты определили, что это одна из трех особей, выпущенных на территории Кавказского заповедника в июле 2016 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард в селе Лыхны

"Ветеринарные обследования показали, что Виктория находится в хорошем состоянии. Все анализы в норме. Сейчас специалисты наблюдают за ее поведением в большом вольере. Будут тестирования. Примерно еще неделю будут наблюдать за тем, как она охотится, изменилось ли ее поведение. Потом ее снова планируют оснастить ошейником и выпустить, если никаких отклонений не будет выявлено", – сказала Наталья Дронова.

Переднеазиатские леопарды: самцы Ахун, Килли и самка Виктория — были выпущены в дикую природу для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника.

"Виктория родилась от лиссабонской пары. У нее есть брат Фишт, который до сих пор содержится в центре. В центре она показывала хорошие навыки выживания, навыки охоты, избегала людей. Все экзамены сдала успешно с первого раза", – сообщила Дронова.

Жителями села Лыхны незамедлительно была передана информация властям в Минприроды России о местонахождении леопарда на территории Абхазии.

Расстояние по прямой от места последней локации животного до абхазского села составляет порядка 100 километров. Место, куда была выпущена Виктория, богато кормовой базой. Самка на месте выпуска оставалась дольше других особей, отметила Дронова.

"Мы наблюдали за тем, как и на кого охотится Виктория. На месте она перезимовала, и весной начала двигаться. Что ее спровоцировало, сказать трудно. Можно предположить, что дальше ею двигали инстинкты продолжения рода. Возможно, она искала самца. Траектории их движения, по спутниковым данным, не пересекались, но они находились примерно на одном участке. Либо самка сопровождала самца, либо самец ходил по ее следам", – отметила специалист.

Наблюдать за леопардами было уже невозможно, так как специальные ошейники рассчитаны лишь на 64 недели. Проработав чуть больше года, они самосбросились. Пока специалисты надеялись, что особи находятся в одном районе, что скоро будет создана пара и на свет появится потомство детенышей редких леопардов, Виктория неоднократно спускалась к жителям села и лакомилась домашними курами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард в селе Лыхны

Отмечая, что жители абхазского села оказали неоценимую помощь в реализации программы по восстановлению переднеазиатского леопарда, Наталья Дронова сообщила, что будет компенсирован ущерб, нанесенный Викторией сельчанам, а отличившихся наградят.

"Весь мир следит за первым проектом по возвращению леопарда, за тем, как Россия его реализует. На воле у нас два самца, а самка всего одна, она особенно важна для программы. Действия жителей приятно удивили. Испытываю к ним большое уважение. Они не поставили капкан, сделали ловушку. Клетка была сделана правильно, животное не было травмировано. Видно, что люди болели за судьбу животного. Я надеюсь, мы сможем компенсировать принесенный Викторией ущерб жителям, цену кур мы возвратим. Мы сейчас занимаемся этой оценкой. Думаем даже наградить грамотой человека, который организовал это дело", – добавила Наталья Дронова.

"Те люди, которые давно живут по соседству с тигром, с леопардом привыкли к ним. На Кавказе леопарды отсутствуют уже больше 50 лет, и у людей они вызывают страх, поэтому мы проводим разъяснительную работу с населением, чтобы объяснить, что если леопарду ничего не угрожает, если его не преследовать, не пытаться отнять у него добычу, конфликтных случаев не будет", – добавила Наталья Дронова.

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В июле 2016 года в рамках программы по реинтродукции животных в дикую природу выпустили первых леопардов. Теперь в задачи специалистов входят создание условий для дальнейшего успешного разведения и адаптации молодых леопардов, организация мониторинга, а также проведение разъяснительной работы с населением, чтобы предотвратить возможные конфликтные ситуации между леопардами и людьми.

Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).