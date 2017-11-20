Абхазские студенты Щуки выступили в спектакле "Кьоджинские перепалки"

В Абхазской студии театрального института имени Щукина обучаются восемь студентов из Абхазии, среди них одна девушка и семь юношей.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские студенты Театрального института имени Щукина в Москве выступили в премьере спектакле "Кьоджинские перепалки", рассказал в интервью радио Sputnik режиссер спектакля Александр Коручеков.

"Это замечательные ребята, я их очень полюбил. Полтора года назад мы сделали небольшой отрывок, спустя еще полгода еще один эпизод, а потом был большой перерыв. Сейчас мы начали репетировать с середины сентября", — отметил режиссер.

Перерыв был связан с учебными занятиями в театральном институте, подчеркнул Коручеков.

"Студенты очень много работали самостоятельно, в спектакль они даже свои элементы вносили, сами их воплощали. Я давал им задания, и они трудились, повторяли, много над собой работали", — добавил он.

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Режиссер отметил, что абхазские студенты заряжены на игру, что можно назвать огромным плюсом, рассказал режиссер.

"Желание играть — это особое свойство, большое удовольствие наблюдать за актерами, на премьере они сделали все, о чем мы договаривались заранее", — подчеркнул Коручеков.

В Абхазской студии театрального института имени Щукина обучаются восемь студентов из Абхазии, среди них одна девушка и семь юношей. Ранее еще четыре студента, также обучавшихся за государственный счет республики, по словам художественного руководителя курса Елены Одинцовой, по различным причинам оставили учебу.