Жизнь на диализе: как в Сухуме работает "искусственная почка"

Корреспондент Sputnik Абхазия побывала в Республиканской больнице, в отделении гемодиализа, просмотрела процесс лечения почечной недостаточности и рассказывает об этом.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии долгое время не было отделения гемодиализа. Однако с каждым годом в стране все больше увеличивалось число людей, нуждающихся в "искусственной почке".

Зачастую больным с почечной недостаточностью приходилось ездить лечиться за границу. А это было не по карману для многих, да и для государства, которое чаще всего оплачивало лечение.

В 2012 году было принято решение при Республиканской больнице открыть отделение гемодиализа. В том же году отделение начало работать.

"Гемодиализ – процедура для больных с хронической почечной недостаточностью, у которых почки не справляются со своими задачами по очистке крови и выведению излишков воды из организма", — поясняет главврач Республиканской больницы Апполон Гургулия.

После небольшой беседы главврач ЦРБ предлагает пройти в отделение и посмотреть, как проходит процедура гемодиализа. В отделении нас встречает заведующая Ирина Андреева, которая любезно соглашается не только рассказать, но и показать, как пациентам очищают кровь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ирина Андреева

Без халата в "аппаратную" с больными не пускают. Искать "накидку" не пришлось. Заведующая сама протянула халаты. Еще минута, и мы с Ириной Андреевой направляемся в одну из двух комнат диализа. Кстати говоря, каждая комната оснащена четырьмя аппаратами "искусственной почки".

В течение рабочего дня, который длится с 7.00 до 16.00, все восемь аппаратов работают во всю мощь. Перед тем как начать процедуру, сначала проверяют вес пациента.

"Это мы делаем для того, чтобы определить количество излишней жидкости в организме человека. После пациент ложится вот на это кресло, — заведующая отделением указывает на кресло рядом с аппаратом. – И мы подключаем его к аппарату".

В левую руку пациента подсоединяют две трубочки, которые исходят от диализатора. Одна трубка, как поясняет заведующая, качает артериальную кровь, которая пропускается через специальный фильтр, и через другую трубку диализатора уже очищенная кровь возвращается к хозяину. Все действия аппарат выполняет автоматически.

© Sputnik / Томас Тхайцук Процедура гемодиализа в республиканской больнице

"На экране аппарата можно увидеть, сколько времени продолжается процедура, какое количество жидкости забирается у человека. Врачи периодически спрашивают, как себя чувствует пациент. После процедуры измеряем давление тонометром", — рассказывает Андреева.

Восемь лет на диализе

Подходим к одной из пациенток, подключенной к диализатору, и спрашиваем о ее самочувствии.

"Я уже восемь лет на диализе. Два года приходилось ездить на процедуру за границу. Но это было тяжело и затратно для меня, потому нужно было очищать кровь каждые два дня, а ездить было далеко. Приходилось ездить", — рассказывает пациентка Светлана Чаригава.

До появления отделения диализа в ЦРБ ей приходилось вставать ни свет ни заря и ехать на очередную процедуру. В 2012 году, когда при Республиканской больнице появилась такая жизненно важная процедура, надобность вставать с утра пораньше и ездить далеко просто отпала.

"Я очень рада, что у нас появилась эта процедура, и что мы можем здесь лечиться. После диализа я чувствую себя прекрасно", — делится ощущениями Чаригава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Процедура гемодиализа в республиканской больнице

После "аппаратной" проходим в комнату ожидания. Здесь еще трое пациентов ждут своей очереди. На вопрос помогает ли им диализ, все единогласно отвечают, что без процедуры они бы просто не жили.

"С диализом у нас здесь все очень хорошо. До 2012 года мне приходилось четыре года к ряду ездить в Сочи. Только мне одной знать, какие у меня затраты выходили. Дай бог здоровья тем, кто открыл это отделение у нас, так как мы не можем жить без диализа", — говорит пациентка Зоя.

На сегодняшний день жизненно необходимой услугой пользуются 48 человек. Процедура гемодиализа в Абхазии бесплатная. Правительство республики берет на себя все затраты.

