Погода на вторник: в Абхазии ожидается сильный ливень и штормовой ветер

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Значительное ухудшение погоды в Абхазии с 20 по 21 ноября прогнозируют синоптики.
"Облачно, ночью и утром преимущественно без осадков. Днем дождь, переходящий к вечеру в сильный ливневый дождь с грозой, ожидается ухудшение видимости на автодорогах", – предупреждают синоптики Абхазии.
Атмосферное давление низкое, 749 миллиметров ртутного столба.
Ветер ночью и утром 20 ноября умеренный, 5-8 метров в секунду, ближе к вечеру 21 ноября усилится до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11˚С +13˚С, днем +20˚С +22˚С.
Температура морской воды +15˚С.
Волнение морской воды значительное, более четырех баллов.
Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.
В столице ночью и утром преимущественно без осадков, днем дождь, переходящий к вечеру в сильный ливень с грозой.
Температура воздуха в Сухуме ночью +12˚С, днем +21˚С.