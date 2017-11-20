Погода на вторник: в Абхазии ожидается сильный ливень и штормовой ветер

Во вторник, во второй половине дня, территория Черноморского побережья Абхазии окажется в центре циклона, движущегося с Крымского полуострова, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Значительное ухудшение погоды в Абхазии с 20 по 21 ноября прогнозируют синоптики.

"Облачно, ночью и утром преимущественно без осадков. Днем дождь, переходящий к вечеру в сильный ливневый дождь с грозой, ожидается ухудшение видимости на автодорогах", – предупреждают синоптики Абхазии.

Атмосферное давление низкое, 749 миллиметров ртутного столба.

Ветер ночью и утром 20 ноября умеренный, 5-8 метров в секунду, ближе к вечеру 21 ноября усилится до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11˚С +13˚С, днем +20˚С +22˚С.

Температура морской воды +15˚С.

Волнение морской воды значительное, более четырех баллов.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.

В столице ночью и утром преимущественно без осадков, днем дождь, переходящий к вечеру в сильный ливень с грозой.

Температура воздуха в Сухуме ночью +12˚С, днем +21˚С.