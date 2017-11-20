"Серебряные" ключи: новоселье в седьмой военной базе ЮВО

У военнослужащих седьмой российской базы ЮВО в Гудауте праздник, им вручили ключи от новых квартир. Корреспонденты Sputnik Абхазия узнали, как жилось офицерским семьям раньше, и стали одними из первых гостей армейского "гнездышка".

Sputnik, Бадри Есиава.

В ожидании

Во дворе нового жилого комплекса на территории военной базы было многолюдно и торжественно. Подъезды одного из домов, квартиры в которых должен был лично проверить командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, украсили разноцветными шарами и вывесками "С новосельем". Под звуки духовых инструментов военного оркестра и пристальным вниманием родителей на детской площадке "бесились" малыши.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новое жилье для военнослужащих ЮВО

До прилета генерала оставалось около часа. Всем не терпелось посмотреть на квартиры изнутри. Красная лента, для которой уже были "уготованы" ножницы, преграждала к ним путь.

По информации от начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева, построенный на территории базы жилой комплекс, состоит из пяти двухэтажных домов. Все "однушки", двух- и трехкомнатные квартиры с евроремонтом и оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью. Общая площадь жилья около четырех с половиной тысяч квадратных метров. В нем поселится 78 семьей.

"В ходе распределения новых квартир командованием военной базы отдавалось предпочтение военнослужащим с многодетными семьями и личному составу рядовых – "ударных" подразделений. В течение 2018 года планируется обеспечить служебным жильем еще более 200 военнослужащих", — сообщила пресс-служба ЮВО.

Одними из счастливчиков оказались супруги Руслан и Юлия Даниловы, которые до этого дня находились в одном из общежитий базы, где условия были неплохими, но, по их словам, не хватала простора.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новое жилье для военнослужащих ЮВО

"Очень хорошо, что у нас будет отдельная жилплощадь, личное пространство. В квартире будет новая бытовая техника и мебель", — рассказали Даниловы и отметили, что этот подарок от государства может стать хорошим стимулом для расширения семьи.

Ответственная миссия была возложена на семью Горянчик, которой предстояло принять и напоить чаем командующего войсками ЮВО Александра Дворникова. Именно благодаря этому, Василий и Анна вместе с двумя детьми смогли первыми почувствовать себя хозяевами в новой квартире.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новое жилье для военнослужащих ЮВО

"Мы готовы принять такого гостя. Нам поручили такое ответственное дело и нельзя упасть в грязь лицом. У нас запланировано чаепитие. Что-то приготовили сами, что-то купили в магазине", — поделились Василий и Анна.

Глава семейства рассказал, что проходит службу в Абхазии с 2012 года. Изначально жили в общежитии, затем переехали в однокомнатную квартиру, а после рождения второго ребенка им выделили "двушку", которой они очень довольны.

Вдалеке послышался рокот вертолетных двигателей.

"Прилетели", — констатировал один из офицеров, имея в виду долгожданных высоких гостей.

Важный гость и человек с кинжалом

К месту торжественной церемонии открытия жилого комплекса подъехал автомобиль, из которого вышло несколько человек в военной форме и крупными звездами на погонах. Военные по стойке смирно стояли в шеренге и все в напряжении наблюдали прохождение гостей к трибуне. Слово взял командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новое жилье для военнослужащих ЮВО

"Дорогие, друзья! Сегодня в вашей жизни, наверное, одно из самых знаменательных событий. Вы стали новоселами в жилом доме, построенном для военнослужащих нашей военный базы. Пусть это пока служебное жилье маневременного жилого фонда и выдается на время службы, однако, хорошие жилищные условия позволяют военнослужащим добросовестно относиться к службе, решают множества семейных и бытовых проблем, позволяют воспитывать детей в достойных условиях", — обратился Дворников к новоселам и посоветовал им бережно относиться к тому, что выделило государство.

После того, как генерал-полковник передал военным ключи и документы на квартиры, он вместе с руководителем ФГУ "Южное региональное управление жилищного обеспечения" Михаилом Колычевым перерезали красную ленту и вошли в дом.

"Ну, показывайте, как тут живете. А где детвора будет спать?", — по-военному строгим голосом сказал Александр Дворников, войдя в квартиру семьи Горянчиковых.

На правах уже полноценного хозяина Василий показал все комнаты и пригласил гостя за стол, где ждали варенье и всякие вкусности. Генерал-полковник, подарив хранительнице очага цветы и подарки детям, вежливо отказался.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новое жилье для военнослужащих ЮВО

"Мы присаживаться не будем, просто вас поздравим. Последнее время мы все чаще и чаще участвуем в таких торжественных и приятных, как для руководства Минобороны России так и для самих новоселов, мероприятиях. Налажен процесс и создана достаточно хорошая система. Все офицеры в ходе службы будут иметь и постоянное жилье. Желаю, чтоб в этом доме у вас всегда была хорошая погода, рожайте детвору", — сказал Александр Дворников.

На выходе из многоквартирного дома Александра Дворникова ждал человек с кинжалом. Это был один из офицеров, который от имени всех новоселов передал генерал-полковнику холодное оружие в качестве благодарности. По традиции, на такие подарки отвечают монеткой, но у Дворникова с собой мелочи не было, и он попросил окружающих одолжить. Все спешно начали шарить по карманам, и через секунду в его ладони оказалось два "червонца", один из которых принадлежал фотокорреспонденту Sputnik Абхазия Томасу Тхайцук.

С кинжалом в руках и десятью рублями в кармане, генерал-полковник сел в машину и направился к вертолету.

