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Встреча министра Тамаза Цахнакия с доктором медицинских наук Ириной Михеевой

Михеева: за вакцины, что в Абхазии бесплатны, в России приходится платить

© Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РА
В Абхазии
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Заведующая лабораторией иммунопрофилактики НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор, доктор медицинских наук Ирина Михеева прибыла в Абхазию для проведения специального семинара для медицинских работников Абхазии.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. В Абхазии имеется современный календарь профилактических прививок, соответствующий всем требованиям ВОЗ, отметила профессор Ирина Михеева на встрече с министром здравоохранения Абхазии во вторник 21 ноября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

Вакцинация в детсаде Апра
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"Те вакцины, которые применяются в Абхазии, у нас в России, к сожалению, нет возможности применять столь широко по стране. Это будет дорого, поскольку закуп вакцин заложен в федеральный бюджет. Эти вакцины у нас зарегистрированы, рекомендованы к применению в Российской Федерации, и граждане стоят в очереди и платят деньги за то, чтобы получить такие прививки. Поэтому можно позавидовать только детскому населению Абхазии, которому они доступны бесплатно", — отметила Ирина Михеева.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия отметил, что вакцинацию в Абхазии проводят при поддержке ЮНИСЕФ, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

"Мы придаем большое значение этому направлению, так как вопросы иммунизации детской категории стратегически важны как в плане безопасности здоровья детей, так и всего населения в целом. При этом здесь существуют определенные проблемы, связанные не только с охватом иммунизации. Нас больше всего волнует ситуация с отказом от проведения профилактических прививок, зачастую совершенно немотивированным", — сказал министр.

Ежегодная вакцинация в Абхазии началась в середине октября 2017 года. По программе Минздрава Абхазии вакцинация населения республики от гриппа проводится совершенно бесплатно в пунктах вакцинации при центральных районных больницах и поликлиниках.

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