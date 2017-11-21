Погода в Абхазии на неделю: ливневые дожди, дождь со снегом, снег

В течение недели на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается неустойчивая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Со вторника по четверг погоду будет определять циклон с арктическими массами воздуха с северо-запада. Ожидается значительное ухудшение погоды, облачно с прояснениями, сильные ливневые дожди с грозами, переходящие в дождь со снегом, снег. Температура воздуха к четвергу понизится до —2 —4 ˚С. В пятницу с приходом антициклона погода прояснится, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление низкое, будет повышаться.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду, с усилением более 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3˚С +8˚С, днем +5˚С +10˚С.

Температура морской воды +14˚С.

Волнение моря значительное, более 4 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.