Двадцать из тридцати разграбленных лифтов в Сухуме восстановлены

Директор ООО "Абхазлифт" Тимур Чкотуа рассказал в интервью Sputnik о том, как идет восстановление лифтов, выведенных из строя злоумышленниками в конце прошлого месяца.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Из тридцати выведенных из строя лифтов в Сухуме двадцать уже восстановлено, сказал в интервью Sputnik Абхазия директор ООО "Абхазлифт" Тимур Чкотуа.

Сообщения о расхищениях в лифтах начали поступать 20 октября. Злоумышленники похищали медные детали на лифтах в течение нескольких дней.

"Что-то пришлось купить, что-то жители домов сами нашли и предоставили нам. Но основную часть мы имели у себя на складе, мы их сразу поставили по адресам в первую очередь там, где живут инвалиды", — добавил Чкотуа.

Часть деталей для лифтов были взяты из тех домов, где устанавливаются новые подъемники, рассказал директор "Абхазлифта".

"Где-то освобождаются катушки, берем, ставим туда, где катушки были украдены", — рассказал Тимур Чкотуа.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Медная жила: охотники за цветметом разоряют лифты в Сухуме

Следственный отдел УВД по городу Сухум возбудил уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей столицы 2000 и 2002 годов рождения за совершенные кражи.

Подростков задержали сотрудники первого отдела милиции столичного Управления внутренних дел в ходе оперативно-профилактических мероприятий по улице Киараз напротив дома №11 при разборе двигателей лифтового оборудования.

Ранее в УВД Сухума поступало обращение из столичной администрации о том, что с 20 по 23 октября 2017 года в Новом районе Сухума неизвестными лицами совершена кража в машинных помещениях лифтов в высотных домах. Кражи совершены с целью изъятия из двигателей лифтового оборудования деталей, содержащих медь.