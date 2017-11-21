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Премия Золотой орел

Фильм о первом президенте Абхазии претендует на премию "Золотой Орел"

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
В Абхазии
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Победители "Золотого Орла-2017" будут определены голосованием почти четырехсот членов Национальной Академии, вручение премии пройдет в Москве.

СУХУМ, 21 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фильм режиссера Сергея Русакова "Владислав Ардзинба. Драма победителя" о первом президенте Абхазии претендует на премию "Золотой Орел — 2017", рассказал корреспонденту Sputnik продюсер фильма Кесоу Хагба.

Кясоу Хагба на XXVIII открытом фестивале документального кино Россия во время презентации фильма о первом президенте Абхазии Владислав Ардзинба. Драма победителя
© Фото: предоставлено Эльзой Чанба
Хагба: зрители плакали, смотря фильм об Ардзинба на фестивале "Россия"

"Я сам удивлен, что фильм попал на такую большую, великолепную номинацию премии "Золотой орел". Я думаю, что наш фильм заметили еще на кинофестивале на Урале, где мы получили теплый прием, и фильм получил признание со стороны отборочной комиссии и со стороны зрителей. Я рад, что фильм набирает все большую популярность. Сам факт, что мы попали в этот список, это очень здорово. Не исключаю, что наша кинокартина будет номинирована и в других конкурсах", — прокомментировал Хагба.

Победители "Золотого Орла-2017" будут определены голосованием почти четырехсот членов Национальной Академии. Вручение премии пройдет в Москве.

Премия "Золотой Орел" — национальная кинонаграда России, учрежденная в 2002 году  Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет Экспертный совет.

Премьера документального фильма "Владислав Ардзинба. Драма победителя" состоялась 13 мая 2016 года в Госмузее Боевой Славы.

Кинокартина в прошедшем октябре была показана в рамках 28-го Открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге и была отмечена Специальным призом фестиваля.

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