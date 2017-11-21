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Диана Воуба

Выставка работ Дианы Воуба откроется в Мастерской Кати Гердт

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На выставке "Динамическая симметрия" будет представлена серия 2010 года — геометрическая абстракция – одно из направлений, которое абхазская художница исследует на протяжении всего своего творчества.

СУХУМ, 21 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка работ абхазской художницы Дианы Воуба официально откроется в Москве, в мастерской Кати Гердт 1 декабря. 

"На выставке представлена серия 2010 года — геометрическая абстракция, это одно из направлений, которое я исследую на протяжении всего своего творчества. Я решила расстаться  с этой серией, чтобы жить и работать дальше", — прокомментировала Воуба.

В работах серии "Динамическая симметрия" художница использует геометрические формы, где главной темой картины, по словам самой Воуба, становится  исследование пластических возможностей квадрата и принципов "золотого сечения".

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Выставку можно будет посетить ежедневно с 1 по 14 декабря.

Диана Воуба родилась в Ткуарчале. Когда будущей художнице было три года, семья переехала в Очамчыру. Смена места жительства была связана с производственной травмой отца-шахтера. По собственному признанию Воуба, желание писать картины возникло у нее в шестилетнем возрасте. Сейчас художница живет в Москве. У нее на счету более сорока выставок.

Работы Воуба хранятся во многих музеях и частных коллекциях разных стран. Источником вдохновения художница называет поездки по Абхазии.

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