Три "кита" доступной среды

Круглый стол на тему "Доступная среда и универсальный дизайн для маломобильных людей" с участием главы администрации Сухума, представителей общественных и благотворительных организаций, прошел в Сухуме во вторник 21 ноября.

Бадри Есиава, Sputnik

Условия для всех

Проблемы людей не только с инвалидностью, но и всех, кто относится к категории маломобильных людей, обсудили на пресс-конференции в Сухуме. Эта встреча стала продолжением семинара "Доступная среда и универсальный дизайн", который прошел с 8 по 9 ноября в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Доступный" Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов

Вопросы были не новые. Их обсуждали на дискуссионных площадках, на государственном уровне и в СМИ, но на этот раз участники круглого стола искали конкретные решения.

Представитель общественной коалиции "За равные возможности" Анна Подолянко заявила, что коалиция определила для себя приоритетные направления, по которым необходимо вести интенсивную работу.

"Первое – это создание доступной среды для людей с инвалидностью и не только. Второе – это создание предпосылок для внедрения инклюзивного образования в детских садах, школах, университетах. Еще одно направление – это информационно-просветительская работа, основная цель которой заключается в изменении и определении стереотипов в обществе о том, что инвалидов и инвалидности не нужно стесняться", — сказала Подолянко.

Самое главное, добавила она, доступная среда должна создавать легкие и безопасные условия для всех людей без исключения.

"Ведь те условия, которые нужны людям с инвалидностью, они нужны и нам с вами. Возможно, не так остро, но они очень нужны. Каждый из нас в любой момент жизни может оказаться представителем маломобильной группы населения и совсем необязательно при этом обретать инвалидность", — подчеркнула Анна Подолянко.

Закон и норма

Юрист Саида Бутба проанализировала законодательно-нормативной базы Абхазии по защите прав людей с инвалидностью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Слепая зона: день жизни человека с инвалидностью

"К сожалению, у нас почти нет законодательства в области защиты и обеспечения прав людей с особыми потребностями. Одна из наших стратегических задач в том, чтобы наша нормативно-правовая база содержала в себе механизмы для реализации прав людей с ограниченными возможностями", — сказала Бутба.

По мнению юриста, без принятия соответствующих законов достичь поставленных целей невозможно. Она напомнила, что существует международная конвенция о правах инвалидов, в которой закреплен термин "универсальный дизайн".

"На мой взгляд, необходимо, чтобы эти принципы международно-правовых документов были хоть как-то отражены в нашем законодательстве. Что касается доступной среды, да, у нас есть постановление Кабмина 2014 года "Об утверждении положения в составе разделов проектно-сметной документации, требования к их содержанию при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капстроительства", — сказала Саида Бутба.

Она подчеркнула, что документ требует учитывать при строительстве любого объекта безопасность перемещения людей с инвалидностью, особенно на объектах здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

"Теоретически, что касается доступной среды с архитектурной точки зрения, этим постановлением мы можем похвастаться, но законодательства, в котором упоминались бы особые условия для реализации прав инвалидов, такого у нас нет", — с сожалением отметила Бутба.

Депутат Парламента Алхас Джинджолия уверен, что по каждой проблематике должен быть правовой аспект, и в международной практике есть богатый опыт решения проблем людей с ограниченными возможностями, которыми может воспользоваться Абхазия.

"Надо воспользоваться опытом, который уже наработан, и создание правовой базы надо начать с того, как другие страны подошли к этому, как они создали такое законодательство. Нам не надо изобретать велосипед", — считает Джинджолия.

Участники круглого стола обратили внимание на то, что в абхазском законодательстве нет административного или уголовного наказания за нарушения норм строительных работ, проделанных без учета создания условий для маломобильных людей.

Главное – отношение

Вторичной назвал проблему законодательства глава Сухумской администрации Адгур Харазия. Он считает, что главная проблема таится в отношении общества к людям с инвалидностью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча Адгура Харазия с "Ассоциацией Инва-Содействия"

"Мы должны изменить отношение к этой категории людей через телевидение, газеты, круглые столы. Что касается законов, у нас нет институтов, которые разрабатывали бы их. Ведь для того, чтобы написать любой закон, нужен не просто один юрист, а специалисты десятка юридических специальностей. Давайте менять отношение к этой проблематике. Почему мы стесняемся этих людей?" — задал вопрос глава Сухума.

Харазия подчеркнул, что среди людей с инвалидностью много талантливых людей, о которых нужно рассказывать и с которыми надо общаться. Глава уверен, что каждый человек с инвалидностью должен иметь равные с остальными гражданами права.

Главным итогом круглого стола, рассказал директор Ассоциации Инва-Содействие Алхас Тхагушев, стала договоренность его участников о подписании совместного заявления в адрес президента Абхазии Рауля Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алхас Тхагушев

"У нас есть постановление правительства о строительных нормах, но оно больше носит рекомендательный характер. Поэтому в заявлении мы хотим попросить, чтобы соблюдение строительных норм было обязательным", — сказал Тхагушев.

На круглом столе была достигнута договоренность о создании "Лаборатории универсального дизайна", в рамках которой будут прорабатываться решения, связанные со строительством конкретных объектов.

"Будет происходить определенная экспертиза профессионалами и людьми с инвалидностью, что сейчас в мире считается передовой формой. Очень порадовало, что был живой отклик на эти идеи со стороны молодых архитекторов, дизайнеров и представителей строительного бизнеса", — признался директор Ассоциации Инва-Содействие.