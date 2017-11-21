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Погода

Снег и сильный ливневый дождь: погода на среду в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (529)
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В ночь со вторника на среду из-за вторжения холодных арктических масс воздуха в тыл южного циклона на Черноморском побережье Абхазии сохранится значительное ухудшение погоды, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. По сообщениям абхазских синоптиков, в республике с 21 по 22 ноября облачно, сильный ливневый дождь, переходящий в дождь со снегом, местами снег, во второй половине дня преимущественно без осадков.

Атмосферное давление пониженное, 760 миллиметров ртутного столба, будет расти.

Ветер ночью усилится до 13 метров в секунду, днем умеренный, 5-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +6˚С  +8˚С, днем +5˚С  +7˚С.

Температура морской воды +15˚С.

Волнение морской воды  значительное, более четырех баллов.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.

В столице республике синоптики прогнозируют ночью 21 ноября и утром 22 ноября облачную погоду, сильный ливневый дождь и дождь со снегом. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +7˚С,  днем +6˚С.

Темы:
Погода в Абхазии (529)



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