Победный путь футбольного "Динамо": лучшей абхазской команде 90 лет

Футбольный клуб "Динамо" Сухум был образован 90 лет назад, в 1927 году. В этой команде выросли знаменитости абхазского футбола: Никита Симонян, Вальтер Саная, Ахрик Цвейба, Георгий Елчиди, Гурген Назарян, братья Руслан и Беслан Аджинджал, Томас Овсеиян и другие.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

В футбол в Абхазии начали играть в 1908 году. Наиболее впечатляющих результатов в самой популярной игре в мире за советский период достигло сухумское "Динамо", которое на равных могло играть со многими командами Союза.

Восхождение

Свое восхождение в советском футболе сухумское "Динамо" начало не с официального матча, а с товарищеской игры с "Динамо" из Тбилиси на старом стадионе в Сухуме. Впервые в истории абхазские футболисты переиграли соперников из Тбилиси со счетом 3:1.

Спустя еще год команда усилилась новыми игроками, среди них был будущая легенда советского футбола Никита Симонян, а также Казбек Ажиба, братья Юрий и Иван Вардимиади, Геннадий Бондаренко, Георгий Грамматикопуло. После их прихода в основной состав "Динамо" в 1944 году команда становится обладателем Кубка Грузии по футболу.

© Фото: из архива М.И. Испирян Несбывшаяся мечта Сухумского "Динамо"

Спустя еще четыре года, в 1948 году сухумское "Динамо" стало чемпионом Грузии по футболу.

Повышение в классе

За большие заслуги абхазского футбола перед советским футболом, команда из Абхазии получила право выступать в Чемпионате Советского Союза среди команд мастеров класса Б.

Впервые абхазские футболисты из Сухумского "Динамо" приняли участие в Чемпионате СССР среди команд — мастеров Второй лиги под названием "Рица". Было решено, что будет символично, если команда будет играть под абхазским названием.

Однако с 1962 года и весь период советского футбола игроки столичной команды выступали под своим динамовским флагом. За все время выступления сухумского "Динамо" во Второй лиге Чемпионата СССР у команды не было громких побед.

В 1988 году абхазские футболисты поехали в город Павлодар играть финальные встречи за переход в первую лигу первенства СССР по футболу. В 1989 году "Динамо" выиграло финальную пульку и получило возможность играть в Первой лиге.

Первая лига

В Первой лиге "Динамо" играло два года — в 1990 и 1991 годах. Будучи новичками Первой лиги, сухумчане в 1990 году в 38 матчах одержали 14 побед, 8 игр завершили вничью и 16 проиграли, заняв в итоговой таблице 12 место. В свой дебютный сезон поспешно собранная команда опередила многие опытные клубы, в том числе "Зенит", "Кубань", "Котайк", "Кайрат". Лучшим бомбардиром сезона стал Георгий Чалигава — 12 мячей.

"Самая запоминающаяся игра была, когда у нас был переход из Второй лиги Чемпионата СССР в первую лигу, это было в 1989 году. Мы играли в пульке в Сухуме с командой "Нефтяник" из Ферганы, если мы выигрывали со счетом 2:0, мы выходили в Первую лигу, нам удалось победить именно с этим счетом и выйти в Первую лигу", — рассказал Георгий Чалигава.

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По его словам на стадионе потрясающую поддержку обеспечивали 25 тысяч зрителей, неистово болевших за любимую команду.

"В команде "Динамо" сейчас выступает мой 13-летний сын Аксентий, хочется, чтобы футбол в Абхазии всегда получал необходимую поддержку, для того чтобы выросло поколение победителей, которое будет прославлять свою республику и в Абхазии, и за ее пределами", — говорит Чалигава.

Георгий Чалигава также вспомнил игру с московским "Локомотивом" в 1990 году, когда абхазская команда победила со счетом 2:1.

"Первый гол удалось забить мне, а второй забил красивым ударом с углового Рома Хагба, исполнив "сухой лист", — говорит Чалигава.

В 1990 году Сухумские динамовцы вошли в десятку лучших, а в 1991 году команда заняла шестое место и получила право играть в Высшей лиге Чемпионата СССР. Руководил командой в тот период известный российский тренер Олег Долматов.

В Сухумской команде в тот период играл позже ставший знаменитым вратарем московского "Локомотива" и сборной России Сергей Овчинников по прозвищу Босс. В составе "Локомотива" Босс дважды становился чемпионом России. В своих воспоминаниях пишет о своем пребывании в сухумской команде.

"Команда у нас сложилась очень приличная, одно время даже претендовавшая на выход в Высшую лигу. Олег Долматов дал мне полный карт-бланш еще в "Динамо–2", полностью доверял и в сухумском "Динамо". Многие ребята приехали из Сухума, Очамчыры, Гудауты, других абхазских городов. Жили мы сначала, почти все, на базе сборной страны в Эшерах. А потом глава Абхазии и большой поклонник сухумского "Динамо" Владислав Григорьевич Ардзинба отдал в наше распоряжение расположенную в очень живописном месте дачу Совета Министров с отличным спортивным комплексом, правда, без футбольного поля", — вспоминает Овчинников.

Разделение в команде

Юрий Логуа играл за Сухумское "Динамо" с 1977 по 1987 годы, а с 1989 по 1992 годы занимал должность второго тренера в клубе.

"Вы знаете какая ситуация сложилась в республике с 1989 года, это тот момент, когда наша футбольная команда разделилась на два клуба. Из 24 ребят осталось девять, это было по национальному признаку. Остались девять абхазских ребят и один грузин Гурген Бенидзе который заявил руководству футбольного "Цхуми", что он останется в Сухумском "Динамо", — отметил Логуа.

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По политическим мотивам абсолютное большинство игроков "Динамо" перешли во вновь созданную команду "Цхуми".

"Мы стали вынуждены искать ребят, и в этот момент президент футбольного клуба Владимир Миканба пригласил старшим тренером Олега Долматова. Он привез таких ребят, как Сергей Овчинников, Александр Смирнов, Анзор Коблев и другие. Из этих ребят был создан клуб заново. Впоследствии клуб вышел в Высшую лигу Чемпионата СССР", — сказал он.

Неделя до дебюта

4 апреля 1992 года Сухумское "Динамо" должна была сыграть свою первую игру в Высшей лиге.

"Мы заняли в Первой лиге шестое место, и мы были включены в Высшую лигу, был составлен календарь. Нам не хватало всего лишь недели для того, чтобы сыграть первую игру с командой московского ЦСКА. Но события, происходившие в политике и спорте, дали тот результат, который не позволил нам выступить в чемпионате", — рассказал Юрий Логуа.

В разные годы в столичной команде играли такие известные футболисты, как Георгий Грамматикопуло, Ахрик Цвейба, Сергей Овчинников, Джемал Губаз, Геннадий Бондаренко, братья Беслан и Руслан Аджинджал. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Динамо" не участвовало в розыгрышах Чемпионата Абхазии. В октябре 2009 года ФК "Динамо" был вновь воссоздан и стал продолжателем традиций сухумской футбольной команды "Динамо", образованной 90 лет назад.