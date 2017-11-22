Возможен дождь со снегом: погода на четверг в Абхазии

По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, с 22 на 23 ноября ожидается переменчивая погода.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. С ночи до второй половины четверга из-за прохождения холодного атмосферного фронта очередного южного циклона, а так же активного влияния арктических масс воздуха с северо-запада ожидается облачная погода, дождь, возможен дождь со снегом. Во второй половине дня погода прояснится, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, 760 миллиметров ртутного столба, будет расти

Ветер ночью и утром с усилением до 13 метров в секунду, днем ветер умеренный, от 5 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4˚С до +6˚С, днем от +5˚С до +7˚С.

Температура морской воды +15˚С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Волнение морской воды сильное, более четырех баллов.