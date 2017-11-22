Ветеран "Динамо": практически все знаменитости выросли в нашем клубе

В день 90-летия футбольного клуба "Динамо" Сухум ветеран и тренер команды Юрий Логуа в интервью радио Sputnik рассказал о самых ярких событиях, связанных с клубом.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Практически все знаменитости абхазского футбола выросли в футбольном клубе "Динамо", сказал в интервью радио Sputnik ветеран команды Юрий Логуа.

"Все знаменитые футболисты Абхазии, кроме Виталия Дараселия, играли в сухумском "Динамо". Это Владимир Маргания, Нияз Дзапшба, Никита Симонян, Ахрик Цвейба и так далее. Смело могу сказать, что те сухумские игроки, которые выступали за разные клубы Советского Союза, они могли составить сборную СССР. У нас играли такие выдающиеся футболисты, как Георгий Сичинава", — подчеркнул он.

Юрий Логуа играл в составе "Динамо" с 1977 по 1987 годы, после завершения игровой карьеры, он был вторым тренером в клубе с 1989 по 1992 годы.

"Этот юбилей имеет огромное значение для нас всех, бывших динамовцев, хотя говорят, что бывших не бывает. История абхазского футбола очень богата талантами, великими футболистами", — добавил он.

Футбольный клуб "Динамо" с момента создания в 1927 году прошел от Чемпионата Абхазии до Высшей лиги Советского Союза, напомнил Логуа.

из архива М.И. Испирян Победный путь футбольного "Динамо": лучшей абхазской команде 90 лет

Абхазская земля традиционного богата спортсменами в различных видах спорта, а особенно в футболе, отмечает Логуа.

Ветеран "Динамо" отметил, что развивать футбол в Абхазии необходимо, начиная со спортивных школ, чтобы в будущем вырастить поколение высокопрофессиональных игроков.

"Если дети будут иметь возможность играть в более сильном чемпионате, они будут развиваться", — уверен он.

Период с 1989 по 1992 годы для Абхазии были самым трагичным и в то же время самым ярким в абхазском футболе.

"Вы прекрасно помните, это развал Советского Союза, между Абхазией и Грузией произошло расторжение, "Динамо" осталось перед дилеммой быть или не быть. В это время был приглашен, по моим оценкам, выдающийся тренер Олег Долматов", — сказал Логуа.

С его приглашением "Динамо" добивается больших успехов, права выступать в Высшей лиге Чемпионата СССР, однако развал Советского Союза помешал абхазской команде дебютировать в футбольной элите.

В разные годы в "Динамо" играли такие известные футболисты, как Георгий Грамматикопуло, Ахрик Цвейба, Сергей Овчинников, Джемал Губаз, Геннадий Бондаренко, братья Беслан и Руслан Аджинджал. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Динамо" не участвовало в розыгрышах Чемпионата Абхазии. В октябре 2009 года ФК "Динамо" был вновь воссоздан и стал продолжателем традиций сухумской футбольной команды "Динамо", образованной 90 лет назад.