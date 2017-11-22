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Футбол. Сухум-Колхида. Кубок Динамо

Детский футбольный турнир к 90-летию "Динамо" состоялся в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Самый титулованный в советское время абхазский футбольный клуб "Динамо" Сухум был создан 22 ноября 1927 года.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский футбольный турнир, посвященный 90-летию футбольного клуба "Динамо", состоялся в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik главный тренер "Динамо" Сухум Максим Никитский.

В соревновании приняли участие шесть команд в возрасте 13-14 лет, игры за третье место и финал прошли в день 90-летия столичной команды "Динамо".

"В турнире были представлены сухумское "Динамо", "Спартак" из Гулрыпша, "Гагра", детско-юношеская команда "Сухум", команда из Гала "Колхида" и гудаутская "Рица". Было две группы, в которые входило по три команды", — сказал корреспонденту Максим Никитский.

Занявшие первое и второе место команды вышли в полуфинал, был сыгран матч за третье место и финальная игра. В матче за бронзу юные динамовцы одолели соперников из гулрыпшского "Спартака". А в решающей игре Детско-юношеская команда "Сухум" была сильней соперников из "Колхиды".

"В матче за третье место основное время закончилось со счетом 2:2, в серии пенальти "Динамо" оказалось сильнее и победило 3:1. В финале команды в основное время счет не открыли, а в серии одиннадцатиметровых со счетом 4:2 ДЮСШ "Сухум" победил "Колхиду", — подчеркнул Никитский.

  • Футбол. Сухум-Колхида. Кубок Динамо среди футболистов
    Футбол. Сухум-Колхида. "Кубок Динамо" среди футболистов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Футбол. Сухум-Колхида. Кубок Динамо среди футболистов
    Футбол. Сухум-Колхида. "Кубок Динамо" среди футболистов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Футбол. Сухум-Колхида. Кубок Динамо среди футболистов
    Футбол. Сухум-Колхида. "Кубок Динамо" среди футболистов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Футбол. Сухум-Колхида. Кубок Динамо среди футболистов
    Футбол. Сухум-Колхида. "Кубок Динамо" среди футболистов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбол. Сухум-Колхида. "Кубок Динамо" среди футболистов

В 1944 году команда "Динамо" Сухум становится обладателем Кубка Грузии по футболу. Спустя еще четыре года, в 1948 году, сухумское "Динамо" стало чемпионом Грузии по футболу.

В разные годы в "Динамо" играли такие известные футболисты, как Георгий Грамматикопуло, Ахрик Цвейба, Сергей Овчинников, Джемал Губаз, Роман Хагба, Геннадий Бондаренко, братья Беслан и Руслан Аджинджал и другие. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Динамо" не участвовало в розыгрышах Чемпионата Абхазии. В октябре 2009 года ФК "Динамо" был вновь воссоздан и стал продолжателем традиций сухумской футбольной команды "Динамо", образованной 90 лет назад.




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