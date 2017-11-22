Асландзия о массовом отстреле собак в Гале: жизнь людей важнее

В соцсетях вызвала ажиотаж новость о массовом отстреле собак в Гале. О том, почему городские власти приняли такое решение, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства Галского района Астамур Асландзия.

СУХУМ, 22 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Решение об отстреле бездомных собак в Галском районе было мотивировано тем, что встал выбор между жизнью собак и жизнью людей, рассказал заместитель главы Галского района Астамур Асландзия.

"На прошлой неделе зафиксированных случаев нападения собак на детей было четыре. Я понимаю все стороны этого вопроса. Но, когда стоят на весах жизнь собаки и жизнь ребенка, я считаю, что жизнь детей и вообще людей важнее. К сожалению, это вынужденная мера", — сказал Асландзия.

Такое решение городских властей вызвало большой резонанс среди жителей Абхазии, которые посчитали негуманным отстрел собак, о чем они написали в социальных сетях.

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По словам Асландзия, на данном этапе другого выхода в администрации Гала не видели.

Замглавы пояснил, что в последнее время в районе бродячие собаки стали серьезной проблемой не только для городских властей, но и для жителей.

"У нас очень нехорошая ситуация с бродячими собаками сложилась. Люди не могут спокойно выйти на улицу, дети не могут спокойно пойти в школу, даже взрослым, когда идут, скажем, на рынок, приходится постоянно быть начеку. Потому что собаки нападают", – сказал он.

Главными виновниками того, что за последние несколько месяцев в городе развелось много беспризорных животных, Асландзия считает людей, которые безответственно относятся к своим животным и бросают их, а потом сами же становятся жертвами своего негуманного поступка.

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"Люди по каким-то причинам отказываются от своих собак. На данный момент в городе приблизительно около 50 бродячих собак. Мы оттягивали с решением вопроса бездомных собак. Думали о приюте. Но, когда возникла такая ситуация, то есть, когда животные начали нападать на людей, нам пришлось принимать такие негуманные меры", – объяснил ситуацию заместитель главы Галского района.

Отстрел бродячих собак администрация Гала начала в субботу 18 ноября. Свое решение городские власти согласовали с СЭС и ветеринарной службой.