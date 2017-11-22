"Путешествие" в мир журналистики

К Всемирному дню телевидения в офисе Россотрудничества ученики сухумской средней школы №3 имени Ю.Н. Воронова встретились с журналистами Абхазии, которые рассказали детям о специфике своей работы, почему они ее выбрали, и поделились историями из практики.

Бадри Есиава, Sputnik.

СМИ – это…

Условным круглым столом назвала руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн встречу учеников средней школы №3 имени Ю.Н. Воронова с корреспондентом правительственной газеты "Республика Абхазия" Русудан Барганджия и корреспондентом "Абаза-ТВ" Элеонорой Гилоян.

Со стороны встреча журналистов с подростками больше напоминала некую семейную беседу, где взрослые делятся профессиональным опытом, дают важные советы, рассказывают о своих "приключениях", а молодежь, наматывая все это на ус, внимательно их слушает. Не хватало лишь камина в углу с пылающими в нем поленьями.

Гости вкратце рассказали детям об истории организаций, в которых они работают на протяжении долгих лет, о вкладе этих СМИ в культурное и информационное просвещение Абхазии и о том, насколько для них важна их профессия.

"До 2007 года в Абхазии был только государственный телеканал, потом открылась телекомпания "Абаза-ТВ". Появление независимого телеканала, который никому и ничего не должен, стало большим событием не только для журналистов, но и для всего общества республики", — отметила Гилоян.

© Sputnik. Владимир Трефилов Маргарита Симоньян о СМИ будущего: каждый человек сам себе СМИ

Независимость и объективность – это важный аспект работы любого СМИ, сказала руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн, которая вспомнила, как жесткая цензура в советские годы "душила" свободу слова, ограничивала доступ к информации и даже к творчеству деятелей культуры.

По мнению Заслуженного журналиста Абхазии Русудан Барганджия, в современном мире не бывает абсолютно независимых СМИ, так как каждое агентство, газета или же телевидение кем-то финансируется, и просто так никто платить не будет.

"В наших условиях самостоятельно содержать газету, телевидение или журнал очень трудно. Я считаю, что все равно кто-то от кого-то зависит", — уверена Барганджия.

Она также добавила, что газетный формат в силу объективных причин не позволяет подавать информацию раньше телевидения или же интернет ресурсов. В пример такой оперативной работы, когда событие только происходит, а информация об этом моментально появляется в новостной ленте, журналисты поставили информационное агентство Sputnik Абхазия, корреспонденты которого зачастую отписывают новости с места событий, в шутку назвав их "роботами".

Что же, подумал я, совсем не надо быть "роботом", чтобы посредством современных технологий, позволяющих опережать коллег в подаче оперативной информации, на месте набирать текст для своих читателей и отправлять в редакцию.

Ратуя за русский язык, Наталья Каюн отметила, что в погоне за "первенство" на информационном пространстве, порой страдает качество продукции, культура и стилистика письма. Если эти огрехи можно подправить в интернет публикации, то внести коррективы в газеты после их выпуска, невозможно.

Корреспондент "Абаза-ТВ" Элеонора Гилоян призналась, что у нее дома нет телевизора и, несмотря на свою деятельность, не любит его смотреть.

"Телевидения в моей жизни хватает. Мы, журналисты, узнаем о событиях в Абхазии первыми, и просто нет смысла смотреть или слушать то, что уже знаешь", — поделилась Гилоян.

Она также обратила внимание школьников на то, что работа на телевидении требует четко поставленной дикции и правильной интонации. Иначе зритель может неправильно понять услышанную новость. Гилоян посоветовала детям больше читать книги, стихотворения вслух и выбрать для себя хотя бы один язык, но выучить его идеально.

Проверить свой потенциал в телевизионной журналистике экспромтом решила старшеклассница Ульяна, которая громко и артистично прочла стихотворение Михаила Лермонтова "Тростник".

"Тебе не в журналисты надо, а к Ираклию Хинтба в РУСДРАМ", — пошутило "жюри".

Одно из преимуществ журналистики, отметили Барганджия и Гилоян, – это возможность и умение разбираться в любой сфере, от политики до экономики, сельского хозяйства и обычных человеческих проблем. А главное качество журналиста – грамотность, настойчивость и беспристрастность.

Постоять рядом с Путиным и на грани гибели

Дети с интересом слушали журналистов, задавали им вопросы, но оживились, после того как беседа перешла из информационно-познавательной формы в "развлекательную". Гостям, в практике которых случалось всякое, было что рассказать.

Русудан Барганджия поделилась тем, как у нее прошел один из самых долгожданных дней в ее жизни – встреча с ее кумиром, президентом России Владимиром Путиным в августе 2017 года.

В Пицунду, где глава Республики Абхазия Рауль Хаджимба должен был принять российского коллегу, пресса приехала слишком рано. Погода была необычно даже для августа жаркой.

"Мы приехали туда в 11 часов, а Путин прилетел в 17:30. Сто журналистов из России и девять из Абхазии весь день сидели там. Я мечтала поговорить с ним, задать вопрос, ну, хоть постоять рядом с ним. И вот, сначала прошли переговоры с нашим руководством, после чего президенты должны были выйти к журналистам. Хаджимба сказал свою речь, Путин свою, они встали и ушли. И все", — с сожалением о несбывшейся мечте, но с улыбкой рассказала Барганджия.

Элеонора Гилоян вспомнила, как работа чуть не погубила оператора "Абаза-ТВ" и ее саму.

"Среди ночи звонит наш директор Руслан Хашиг и говорит, что горят склады сухумского рынка. Мы срочно туда выехали. Сотрудники МЧС нас пытались остановить, но нам нужна "картинка", и мы побежали прямо в пекло.

Мой оператор взобрался на пожарную лестницу, а я полезла за ним. Один из спасателей начал кричать, что мы сумасшедшие, что там газовые баллоны, которые могут взорваться в любой момент. Оператор Сасрыква кричит: "Подождите, сейчас общий план возьму и спущусь". — "Ну, ладно", — говорю я ему. И буквально через пару минут, после того как мы спустились, эти баллоны взрываются", — рассказала об опасном в работе случае Гилоян.

Передумали

После таких ярких и эмоциональных рассказов некоторые школьники стали подумывать о выборе профессии в пользу журналистики. Анита Зантария заявила, что давно хотела стать журналистом, что всех развеселило, так как слово "давно" никак не сочеталось с ее возрастом. Несмотря на скепсис со стороны окружающих, Анита продолжила свой рассказ с еще более серьезным выражением лица и интонацией.

"Мне понравилась эта профессия тем, что в любой поездке можно познакомиться с новыми людьми, узнать много нового о любой стране или городе. И мне очень интересно, насколько сложно вливаться в новый коллектив", — поделилась Анита.

Ее подругу с необычным именем Луну Аршба привлек в журналистике дух приключений, а рыжеволосый Глеб Джикирба решил для себя держаться подальше от этой, как он сам сказал, страшной профессии. Увидев реакцию окружающих, веселый паренек решил смягчить конфуз, добавив, что страшно ему не за себя, а за тех, с кем он будет пересекаться в работе.

В такой непринужденной и довольно веселой обстановке прошла встреча представителей абхазских СМИ и молодых людей, некоторые из которых, возможно, в недалеком будущем станут их коллегами.