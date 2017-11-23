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Встреча министра иностранных дел Абхазии с Сопредседателями Женевских Дискуссий

МИД о памятнике в Шотландии: не место агрессорам рядом с защитниками

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Абхазии побывали сопредседатели международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, чтобы провести подготовительные консультации по предстоящему 42 раунду дискуссий.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия никогда не позволит, чтобы в один ряд ставили имена защитников Отечества и агрессоров, сказал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, комментируя решение шотландских властей демонтировать в городе Килмарнок памятник павшим абхазским воинам.

Перед тем как начать обсуждение о предстоящей повестке Женевских дискуссий, глава МИД Абхазии Даур Кове представил нового сопредседателя переговоров от Европейского Союза Тоиво Клаара.

"Я выражаю надежду и уверенность в том, что ваше присутствие и начало вашей работы в рамках Женевских дискуссий принесут свои плоды", — отметил Кове.

Говоря о демонтаже памятника в Килмарноке, Даур Кове заметил, что это провокационный шаг со стороны Грузии.

"К большому сожалению, мы слышим от грузинской стороны, от разных ведомств, где говорится о том, что демонтаж памятника и последующее изменение в нем надписи будет способствовать процессу миротворчества и сближению грузинского и абхазского народов. Подобного рода инициативы недопустимы, и абхазское общество крайне негативно воспринимает данный инцидент", — добавил он.

МИД Абхазии передаст каждому из сопредседателей обращение, в котором абхазская сторона выражает просьбу и надежду на официальную реакцию на шаг грузинской стороны, связанный с демонтажем памятника в Килмарноке.

"Также мы хотим обратить ваше внимание на информацию, опубликованную 20 ноября на сайте управления военного сотрудничества Минобороны США. Согласно этому сообщению, 17 ноября Минобороны США проинформировало Конгресс о том, что одобрена сделка о поставке Грузии противотанковых ракет", — подчеркнул Кове.

Мемориал в шотландском городе Килмарнок, установленный в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах
© Фото: photagram.org
Прежним не будет: в Килмарноке вернут памятник защитникам Абхазии

Министр отметил, что, по заявлению грузинской стороны, оружие приобретается как оборонительное. Однако это вызывает серьезную озабоченность абхазской стороны, заявил глава МИД Абхазии.

Новый сопредседатель Женевских переговоров от Европейского Союза Тоиво Клаар поблагодарил Даура Кове за пожелание успехов в новой работе и высказался по поводу демонтажа памятника в Килмарноке.

"Памятники воздвигаются в определенное время, в определенном месте. В этом отношении все стороны должны уважаться, мы считаем, что местные власти должны приложить усилия для сохранения целостности памятника. Мы обращаемся ко всем сторонам участникам Женевских дискуссий относиться с уважением к наследию прошлого", — сказал Клаар.

Сопредседатель Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН Анти Турунен заметил, что для него это последний визит в Абхазию в данном статусе.

"На протяжении долгого времени я ощущал поддержку абхазских властей, очень благодарен за это. Надеюсь, что данная поддержка будет оказываться и в дальнейшем, когда в свою должность вступит мой приемник", — заметил Турунен.

Анти Турунен заявил, что поддерживает инициативу абхазского МИДа о необходимости подписания обязывающего документа между Абхазией и Грузией о неприменении силы.

Самой главной темой Женевских переговоров абхазская сторона считает подписание документа о неприменении силы с Грузией, подчеркнул министр.

В Абхазии побывали сопредседатели международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, чтобы провести подготовительные консультации по предстоящему 42 раунду дискуссий.




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