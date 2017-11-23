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23 ноября 1992 года: один абхазский партизан убит, трое ранены

© Фото: из архива Музея Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (99)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

По оперативной сводке Министерства обороны Абхазии, по направлению Эшера — Сухум стороны придерживаются условиям трехстороннего соглашения о временном прекращении огня.

По направлению Очамчыра — Ткуарчал с 4 часов 23 ноября в течение минувших суток в районе населенных пунктов Тамыш, Кындыг, Мыку правительственные войска Грузии проводят карательные операции против мирного населения, при этом противник использует танки, артиллерийские установки "Град".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (99)



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