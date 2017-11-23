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Гарри Аршба

Аршба о борьбе с наркотиками: изменим Уголовный кодекс

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Пресс-конференция министра внутренних дел Абхазии (4)
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Пресс-конференция министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба прошла в АГТРК в четверг 23 ноября.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Планируется расширение системы наркоконтроля и внесение изменения в Уголовный кодекс республики для лиц, распространяющих запрещенные вещества, заявил министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба в четверг 23 ноября, передает корреспондент Sputnik.

"Сегодня страна испытывает много проблем, связанных с наркотиками. Это первостепенный вопрос для всего общества, и мы не должны допускать проникновения в страну наркотических веществ. Планируем расширить систему наркоконтроля и внести изменения в Уголовный кодекс", — сказал Аршба.

В скором времени, добавил он, появятся "телефоны доверия по", по которым граждане страны смогут обращаться в правоохранительные органы с информацией о распространении наркотиков, также будет возможность связаться напрямую с министром внутренних дел.

Количество профилактических мероприятий в ночное время в городах Абхазии увеличится.

Гарри Аршба подчеркнул, что первостепенная задача МВД заключается в охране общественного порядка, законных интересов граждан страны, борьбе с преступностью и наркотиками.

Темы:
Пресс-конференция министра внутренних дел Абхазии (4)



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