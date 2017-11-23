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Архивное фото.

Аршба взял под личный контроль расследование тяжких преступлений

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Пресс-конференция министра внутренних дел Абхазии (4)
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Пресс-конференция министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба прошла в АГТРК в четверг 23 ноября.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Работу по раскрытию особо тяжких преступлений взял под личный контроль министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, об этом он заявил на пресс-конференции в четверг 23 ноября.

"Криминогенная ситуация в стране очень сложная. Особо тяжкие преступления, которые были совершены в Абхазии ранее, мной взяты под личный контроль. Еженедельно я заслушиваю информацию о результатах расследования этих уголовных дел. Мероприятия в этом направлении проводятся совместно с сотрудниками оперативных подразделений, следственных органов и прокуратуры", — сказал Гарри Аршба.

Папка.
© flickr.com/
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Со дня назначения его министром внутренних дел, добавил Аршба, было раскрыто два разбойных нападения, одно убийство, задержано 12 человек, которые находились в розыске, кроме того раскрыто 17 краж и два грабежа.

Гарри Аршба заверил, что в городской черте Сухума ведомство планирует увеличить число камер видеонаблюдения.

"Камеры наблюдения нужны на каждом перекрестке и переулке. Как вы понимаете, Абхазия – это курортная республика, и для того чтобы контролировать ситуацию, везде должно быть видеонаблюдение и компьютеризация", — сказал министр.

На сегодняшний день в столице установлено 15 видеокамер, но этого недостаточно, подчеркнул Аршба.

Темы:
Пресс-конференция министра внутренних дел Абхазии (4)



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