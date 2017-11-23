Местами снег: погода на пятницу в Абхазии

По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в пятницу на территории Абхазии сохранится влияние арктических масс воздуха с северо-запада.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 23 ноября в Абхазии будет переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления на побережье временами дождь со снегом, местами снег. В предгорьях и горах снег.

Атмосферное давление 766-770 миллиметров ртутного столба.

Ветер ночью умеренный, 5-7 метров в секунду, днем — с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью —2˚С +2˚С, днем +2˚С +7˚С.

Температура морской воды +15˚С.

Волнение морской воды значительное, более четырех баллов.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.