Местами снег: погода на пятницу в Абхазии

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 23 ноября в Абхазии будет переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления на побережье временами дождь со снегом, местами снег. В предгорьях и горах снег.
Атмосферное давление 766-770 миллиметров ртутного столба.
Ветер ночью умеренный, 5-7 метров в секунду, днем — с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью —2˚С +2˚С, днем +2˚С +7˚С.
Температура морской воды +15˚С.
Волнение морской воды значительное, более четырех баллов.
Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.