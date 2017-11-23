"Подарить" улыбку: подопечной КБФ "Ашана" Анеле Лакашия нужна операция

КБФ "Ашана" объявил о сборе средств на очередную операцию для 12-летней Анелы Лакашия с диагнозом анкилоз нижнечелюстного сустава. Операцию, на которую требуется почти 400 тысяч рублей, проведут в одной из московских клиник.

Бадри Есиава, Sputnik.

Мама Анелы – Марина Лакашия рассказала корреспонденту Sputnik о том, что ее дочь родилась с заболеванием анкилоз нижнечелюстного сустава, и по мере взросления девочка сильно переживала из-за своего недуга. Нередко нервные срывы доводили Анелу до слез. В такие моменты роль друга и психолога брала на себя ее мама.

"Первое время нам было очень трудно. Она комплексовала и даже плакала. Я старалась ей объяснять, разговаривать с ней, и постепенно Анела начала по-другому относиться к своей болезни", — рассказала Марина Лакашия.

До проведения двух операций и нескольких курсов лечения девочке было сложно принимать пищу, родителям приходилось кормить ее с ложки или же через трубочку. После хирургического вмешательства Анела стала самостоятельнее, но эти успехи будут потеряны, если не удастся собрать необходимую сумму на проведение очередной операции, которая запланирована в начале 2018 года.

"Нам предстоит еще одна операция по выравниванию челюсти и лица в "Московском центре детской челюстно-лицевой хирургии". Тянуть время нельзя, иначе ситуация усложнится", — отметила мама Анелы.

Директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия сказала, что после операции и лечения состояние здоровья Анелы значительно улучшилось.

"Необходимо срочное хирургическое вмешательство по удалению эндопротеза, который ей был установлен годом ранее, и остеотомии нижней челюсти с целью исправления сохранившейся деформации и прикуса. Если не довести курс лечения до конца, Анела навсегда останется с дефектом лица", — рассказала Джинджолия.

Она добавила, что стоимость операции с установкой аппаратов и послеоперационной реабилитаци в Москве – один миллион 330 тысяч рублей. 70 % от стоимости лечения соберет Партнер Фонда в России – "Русфонд". В Абхазии необходимо собрать 399 тысяч рублей.