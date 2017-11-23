Руководитель "Киараз": в 2017 году люди стали меньше жертвовать

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. В 2017 году жители Абхазии меньше жертвуют теплую одежду в благотворительный фонд "Киараз", рассказала корреспонденту Sputnik руководитель фонда Камма Гопия.

"Уже более недели идет акция. Если сравнивать с первыми двумя годами, было больше желающих. В этом году помогают в основном школы и детсады", — сказала она.

Ежегодная акция "Тепло сердца" общественно-благотворительного фонда "Киараз" стартовала 13 ноября.

"Мы собираем вещи для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации и зафиксированы нашей организацией. Любой желающий, который готов пожертвовать одежду может сделать это сидя дома", — сказала она

При офисе фонда также работает пункт выдачи и приема одежды, но так как людям зачастую сложно добраться до Сухума, то руководство "Киараза" решило самим выезжать за пожертвованиями.

"Многим проблематично добраться до нашего офиса. И потому наши волонтеры выезжают по заявкам, по адресам и забирают одежду, которую нам готовы пожертвовать", – отметила Гопия.

С 2016 года фонд стал привлекать школы и детские сады республики, которые с большим энтузиазмом приняли благотворительную эстафету.

"Мы обращались в Управление образования города Сухум, которое дало нам разрешение на то, чтобы мы осуществили этот сбор. В этом году мы охватили школы Гудаутского и Гагрского районов. То есть школьники и подопечные детских садов собирают нам одежду", — пояснила руководитель "Киараза".

Всю информацию по акции можно найти на страничках "Киараза" в соцсетях, также можно звонить по номеру: 962-90-09.

"Тепло сердца" – ежегодная акция, цель которой собрать теплые зимние вещи для малоимущих и многодетных семей нашей республики. Акция продолжится до 26 ноября.